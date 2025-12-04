Ruggero: ecco il nuovo brano Sentimenti (video e testo)

Arriva sulle piattaforme giovedì 4 dicembre Sentimenti, il nuovo singolo di Ruggero, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino. Il brano, disponibile in presave, giunge a poche settimane dall’uscita di Notti italiane, con cui l’artista ha esordito nel mercato discografico italiano inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.

Sentimenti è scritto da Ruggero, insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi.

Il brano rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso dal protagonista maschile della serie di Disney + Soy Luna che lo scorso 13 novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare.

Ruggero sarà, inoltre, tra gli ospiti dello Special Festival di La Spezia, domenica 21 dicembre al Teatro Civico, per una manifestazione che valorizza il talento delle persone con disabilità attraverso performance che intrecciano musica, danza, canto e teatro.

Il video ufficiale

Testo Sentimenti Ruggero

Sarà semplice per me

Chiudere un occhio questa notte

Ma dai chi se ne fotte

Ci sei stasera? Forse…

Sono a casa e penso che

Le bugie hanno le gambe corte

Devo reimparare a correre

Ma ho le ossa tutte rotte

Le canzoni d’amore, l’ho fatto

Superare una crisi, l’ho fatto

Le cazzate, gli amici, l’ho fatto

E ora dormo da solo nel letto

Ma mi sa che mi manchi lo stesso

Tutto quello che faccio lo faccio per te

Ma tu cosa ti aspetti da me?

Se non c’è più l’amore cos’è?

Ma che palle i sentimenti

Sono frecce in volo coincidenti

Ma

Dalla notte fino all’alba sto pensando a te

Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che male i sentimenti

Sono pugni in faccia in mezzo ai denti

Ma

Dalla notte fino all’alba sto pensando a te

Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ti odio tanto

Ma anche

Il contrario

Vorrei capire adesso

Che siamo?

Più ti allontani

Più torno da te

Dimmi che cosa vuoi ancora?

Le canzoni d’amore, l’ho fatto

Superare una crisi, l’ho fatto

Le cazzate, gli amici, l’ho fatto

E ora dormo da solo nel letto

Ma mi sa che mi manchi lo stesso

Tutto quello che faccio lo faccio per te

Ma tu cosa ti aspetti da me?

Se non c’è più l’amore cos’è?

Ma che palle i sentimenti

Sono frecce in volo coincidenti

Ma

Dalla notte fino all’alba sto pensando a te

Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che male i sentimenti

Sono pugni in faccia in mezzo ai denti

Ma

Dalla notte fino all’alba sto pensando a te

Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che palle, ma che palle

Ma che palle i sentimenti

Sono frecce in volo coincidenti

Ma

Dalla notte fino all’alba sto pensando a te

Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Significato

Sentimenti di Ruggero è un brano malinconico dalle sonorità leggere, che racconta le emozioni contrastanti che si vivono dopo una rottura, quando si è divisi tra il desiderio di riconciliarsi e quello di andare avanti. Ruggero, oscilla tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare la relazione.