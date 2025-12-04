GingerGeneration.it

Ruggero: ecco il nuovo brano Sentimenti (video e testo)

scritto da Giovanna Codella
Arriva sulle piattaforme giovedì 4 dicembre Sentimenti, il nuovo singolo di Ruggero, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino. Il brano, disponibile in presave, giunge a poche settimane dall’uscita di Notti italiane, con cui l’artista ha esordito nel mercato discografico italiano inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.

Sentimenti è scritto da Ruggero, insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi.

Il brano rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso dal protagonista maschile della serie di Disney + Soy Luna che lo scorso 13 novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare.

Ruggero sarà, inoltre, tra gli ospiti dello Special Festival di La Spezia, domenica 21 dicembre al Teatro Civico, per una manifestazione che valorizza il talento delle persone con disabilità attraverso performance che intrecciano musica, danza, canto e teatro.

Il video ufficiale

Testo Sentimenti Ruggero

Sarà semplice per me
Chiudere un occhio questa notte
Ma dai chi se ne fotte
Ci sei stasera? Forse…

Sono a casa e penso che
Le bugie hanno le gambe corte
Devo reimparare a correre
Ma ho le ossa tutte rotte

Le canzoni d’amore, l’ho fatto
Superare una crisi, l’ho fatto
Le cazzate, gli amici, l’ho fatto
E ora dormo da solo nel letto
Ma mi sa che mi manchi lo stesso
Tutto quello che faccio lo faccio per te
Ma tu cosa ti aspetti da me?
Se non c’è più l’amore cos’è?

Ma che palle i sentimenti
Sono frecce in volo coincidenti
Ma
Dalla notte fino all’alba sto pensando a te
Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che male i sentimenti
Sono pugni in faccia in mezzo ai denti
Ma
Dalla notte fino all’alba sto pensando a te
Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ti odio tanto
Ma anche
Il contrario

Vorrei capire adesso
Che siamo?

Più ti allontani
Più torno da te

Dimmi che cosa vuoi ancora?

Le canzoni d’amore, l’ho fatto
Superare una crisi, l’ho fatto
Le cazzate, gli amici, l’ho fatto
E ora dormo da solo nel letto
Ma mi sa che mi manchi lo stesso
Tutto quello che faccio lo faccio per te
Ma tu cosa ti aspetti da me?
Se non c’è più l’amore cos’è?

Ma che palle i sentimenti
Sono frecce in volo coincidenti
Ma
Dalla notte fino all’alba sto pensando a te
Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che male i sentimenti
Sono pugni in faccia in mezzo ai denti
Ma
Dalla notte fino all’alba sto pensando a te
Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Ma che palle, ma che palle

Ma che palle i sentimenti
Sono frecce in volo coincidenti
Ma
Dalla notte fino all’alba sto pensando a te
Ma ho capito che noi due siamo niente di che

Significato 

Sentimenti di Ruggero è un brano malinconico dalle sonorità leggere, che racconta le emozioni contrastanti che si vivono dopo una rottura, quando si è divisi tra il desiderio di riconciliarsi e quello di andare avanti. Ruggero, oscilla tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare la relazione.

