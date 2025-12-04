Ruggero: ecco il nuovo brano Sentimenti (video e testo) scritto da Giovanna Codella 4 Dicembre 2025 Arriva sulle piattaforme giovedì 4 dicembre Sentimenti, il nuovo singolo di Ruggero, cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino. Il brano, disponibile in presave, giunge a poche settimane dall’uscita di Notti italiane, con cui l’artista ha esordito nel mercato discografico italiano inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera. Sentimenti è scritto da Ruggero, insieme al fratello Leonardo Lemas e al cantautore Mameli (Mario Castiglione), con la produzione di Luigi Bordi. Il brano rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso artistico intrapreso dal protagonista maschile della serie di Disney + Soy Luna che lo scorso 13 novembre ha vinto il Latin Grammy per il “Best Music For Visual Media” e in cui è l’unico attore a cantare. Ruggero sarà, inoltre, tra gli ospiti dello Special Festival di La Spezia, domenica 21 dicembre al Teatro Civico, per una manifestazione che valorizza il talento delle persone con disabilità attraverso performance che intrecciano musica, danza, canto e teatro. Il video ufficiale Testo Sentimenti Ruggero Sarà semplice per me Chiudere un occhio questa notte Ma dai chi se ne fotte Ci sei stasera? Forse… Sono a casa e penso che Le bugie hanno le gambe corte Devo reimparare a correre Ma ho le ossa tutte rotte Le canzoni d’amore, l’ho fatto Superare una crisi, l’ho fatto Le cazzate, gli amici, l’ho fatto E ora dormo da solo nel letto Ma mi sa che mi manchi lo stesso Tutto quello che faccio lo faccio per te Ma tu cosa ti aspetti da me? Se non c’è più l’amore cos’è? Ma che palle i sentimenti Sono frecce in volo coincidenti Ma Dalla notte fino all’alba sto pensando a te Ma ho capito che noi due siamo niente di che Ma che male i sentimenti Sono pugni in faccia in mezzo ai denti Ma Dalla notte fino all’alba sto pensando a te Ma ho capito che noi due siamo niente di che Ti odio tanto Ma anche Il contrario Vorrei capire adesso Che siamo? Più ti allontani Più torno da te Dimmi che cosa vuoi ancora? Le canzoni d’amore, l’ho fatto Superare una crisi, l’ho fatto Le cazzate, gli amici, l’ho fatto E ora dormo da solo nel letto Ma mi sa che mi manchi lo stesso Tutto quello che faccio lo faccio per te Ma tu cosa ti aspetti da me? Se non c’è più l’amore cos’è? Ma che palle i sentimenti Sono frecce in volo coincidenti Ma Dalla notte fino all’alba sto pensando a te Ma ho capito che noi due siamo niente di che Ma che male i sentimenti Sono pugni in faccia in mezzo ai denti Ma Dalla notte fino all’alba sto pensando a te Ma ho capito che noi due siamo niente di che Ma che palle, ma che palle Ma che palle i sentimenti Sono frecce in volo coincidenti Ma Dalla notte fino all’alba sto pensando a te Ma ho capito che noi due siamo niente di che Significato Sentimenti di Ruggero è un brano malinconico dalle sonorità leggere, che racconta le emozioni contrastanti che si vivono dopo una rottura, quando si è divisi tra il desiderio di riconciliarsi e quello di andare avanti. Ruggero, oscilla tra la voglia di riprovarci nonostante un tradimento e la consapevolezza di aver già fatto tutto il possibile per salvare la relazione.