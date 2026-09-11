ll K-Pop dei BTS: 2 nuovi concerti al cinema, da Buenos Aires e Sao Paulo

Photo Courtesy of BIGHIT MUSIC / NETFLIX

Arriverà al cinema a ottobre BTS World Tour ‘Arirang’ In Buenos Aires And São Paulo: Live Viewing, il primo live dei Bangtan Boys in diretta dal Sudamerica.

Nell’ambito del trionfale BTS World Tour Arirang, i concerti di Buenos Aires e di São Paulo segneranno il gran finale della tappa latino-americana, portando sul grande schermo, appositamente per gli ARMY, l’energia esplosiva degli stadi da tutto esaurito.

Il pubblico avrà l’opportunità di vivere due concerti integrali, trasmessi live nei cinema di tutto il mondo. Gli appuntamenti in quelli italiani si terranno nei seguenti giorni:

Buenos Aires: domenica 25 ottobre – ore 14.45, replica ore 18.30

São Paulo: sabato 31 ottobre – ore 14.45, replica ore 18.30

I biglietti per l’evento saranno disponibili da giovedì 17 settembre a partire dalle ore 15:00. Per avere altre informazioni e per iscriversi agli aggiornamenti sull’evento, basta visitare il sito BtsLiveViewing.com .

Attenzione, però: gli orari delle proiezioni possono variare leggermente in alcuni territori e regioni e le trasmissioni sono in differita per adattarsi ai fusi orari locali. In ogni caso, se ti stai chiedendo dove poter guardare i due nuovi live dei BTS, l’elenco delle sale italiane sarà presto disponibile su Nexostudios.it che si occupa di eventi cinematografici legati alla musica internazionale.

Gli appuntamenti latinoamericani rappresentano il quarto e quinto evento live del world tour Arirang, dopo gli storici eventi globali da Goyang e Tokyo ad aprile, il monumentale anniversario di debutto dallo Stadio Principale di Busan Asiad a giugno e a marzo il ritorno tanto atteso sul palco dopo la lunga pausa della band, ritorno trasmesso dalla storica Gwanghwamun Square di Seul.

Questi eventi cinematografici hanno già riunito milioni di fan, permettendo ai fan di vivere i concerti dei BTS in stadio, nella versione integrale sul grande schermo. Ora è il momento del Sudamerica.

Potrebbe interessarti anche

La scaletta della tappa di Seul del tour Arirang