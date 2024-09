Shawn Mendes – Rolling out along: anteprima audio, testo e traduzione

Rolling out along è il titolo di un brano di Shawn Mendes che fa parte dell’album dell’artista, Shawn, in uscita il 18 ottobre 2024 e anticipato dai singoli Why Why Why, Isn’t that enough e da Nobody Knows.

Puoi ascoltare a questo link l’audio della performance live in cui il cantautore ha presentato per la prima volta il brano ai fan e qui sotto l’anteprima del testo della canzone.

Testo Rolling out along di Shawn Mendes

Rollin’, rollin’ right along

I’m rollin’, rollin’, rollin’ right along

I’m rollin’, I’m rollin’ right along

Rollin’ right along

Staring at a painting of you way too long

[When the time for you done?], you know I can’t compare

Haunting for your eyes, like a song

I’m rollin’ right along

Feelin’ like there’s no way

Oh—

Traduzione

Ruotando proprio lungo

Sto ruotando, ruotando, ruotando

Sto ruotando, ruotando

Ruotando

Fissando un dipinto di te per troppo tempo

[Quando il tempo per te è finito?], sai che non posso fare paragoni

Inseguendo i tuoi occhi, come una canzone

Sto ruotando

Sentendomi come se non ci fosse un modo

Oh—

Cosa ne pensate di Rolling out along di Shawn Mendes?