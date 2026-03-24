Bridgeton 5: Francesca e Michaela Stirling sono le protagoniste della nuova stagione

La produzione di Bridgeton 5 è ufficialmente iniziata! Francesca e Michaela Stirling saranno le protagoniste della nuova storia d’amore regency.

Netflix ha annunciato che la quinta stagione della serie sarà incentrata su Francesca (Hannah Dodd), l’introversa figlia di mezzo della famiglia Bridgerton. A due anni dalla perdita dell’amato marito John, Francesca decide di tornare sulla piazza per ragioni pratiche. Tuttavia, quando Michaela (Masali Baduza), cugina di John, torna a Londra per occuparsi della tenuta dei Kilmartin, i sentimenti complessi che nascono in Francesca la spingeranno a chiedersi se attenersi al suo pragmatismo o lasciarsi guidare dai propri desideri più profondi.

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Quello che sappiamo su Bridgerton 5:

La quinta stagione di Bridgerton sarà tratta dal sesto libro della serie di Julia Quinn, Amare un libertino, che ha ovviamente protagonista Francesca, da poco vedova dopo la morte di John (che abbiamo visto nella quarta stagione della serie), ed il cugino di lui, Michael. Nella serie tv, però, hanno deciso di fare un gender swap ed abbiamo conosciuto Michaela, sempre cugina del Conte di Kilmartin.

Questa differenza sostanziale con il libro sicuramente modificherà le dinamiche della storia, soprattutto per quanto riguarda l’accettazione da parte della famiglia Bridgeton, per non parlare del resto dell’alta società inglese.

Descrizione dei personaggi:

Hannah Dodd è Francesca Stirling, Contessa di Kilmartin: riservata e controllata, Francesca si è sempre sentita fuori posto nel mondo che la circonda. Con l’arrivo di Michaela e lo scatenarsi di nuove emozioni, Francesca intraprenderà un percorso di scoperta personale che potrebbe cambiare tutto.

Masali Baduza è Michaela Stirling. Dietro al suo fascino e alla sua vivacità si cela una giovane donna vulnerabile, pronta a fuggire non appena si sente a disagio. In questa stagione, però, Michaela dovrà affrontare le proprie fragilità e confrontarsi con il peso dell’eredità del cugino scomparso, e con il suo rapporto con Francesca.

Il libro da cui è tratta la serie:

Il libro racconta la storia di Francesca Bridgerton, sestogenita della famiglia Bridgerton, e di Michael Stirling. Michael Stirling è un libertino che, dopo anni di dissolutezze, conosce Francesca Bridgerton, se ne innamora e decide di cambiare stile di vita; tuttavia, Francesca si sposa con un altro uomo. A distanza di anni, Michael ottiene un nuovo titolo e Francesca è nuovamente libera.