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MILEY: Aftermath (Audio, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
MILEY - testi bass persuades

Aftermath è la quinta traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. In un’intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, Miley ha raccontato il processo creativo che si nasconde dietro il brano, scritto insieme al compagno, il batterista Maxx Morando:

“La cosa curiosa di quella canzone è che… beh, credo che nel testo si dicesse proprio “The Titan sink” (l’affondamento del Titan). Quindi parlava effettivamente di un sottomarino; l’avevo scritta come una ballata molto malinconica. Stavo facendo ascoltare a Max alcuni dei brani che avevo composto – dato che per questo disco ho adottato un approccio diverso – e gli ho chiesto: ‘Sii brutale, dimmi pure cosa non ti piace’. Lui ha risposto: ‘Quella canzone, Aftermath, è noiosa. Ti parlo con franchezza: è davvero noiosa”. Allora gli ho chiesto: ‘Tu cosa ci faresti?’. E lui: ‘Boom, boom, boom, boom’ […]. Insomma, ha reso quella canzone decisamente migliore. Credo che il risultato sia ancora più emozionante, proprio perché la dualità è una delle cose più belle in assoluto. È nata per lo più dall’improvvisazione”.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Aftermath di MILEY

I built a bunker in the back of my mind
The walls were a dream, the roof was lucite
There was art in the halls that was never ours
The scaffolds fell, the comet fired

Does it all come closer or just the sound?
I’m sick of poets and being profound
You bathe in the sweat, your mouth like a straw
You’re callous, but soft, you chase every flaw

You were mine
You were mine
You were mine
You were never mine
You were mine, oh (Do you ever think of me now and then?)
You were mine, woah (Do you ever fall into pieces?)
You were mine, woah (Do you ever think of me now and then?)
You were never mine (Don’t avoid the question)

I miss the future like a face I forgot
Like worms miss the Earth in the bottom of a pot
Yeah, I miss the future, it’s mirrors in smoke
It’s mirrors and more mirrors and you’re in on the joke

Does it all come closer or just the sound?
I’m sick of poets and being profound (Yeah)
You bathe in the sweat, your mouth like a straw
You’re callous, but soft, you chase every flaw

You were mine, oh
You were mine, oh
You were mine, oh
You were never mine (You were mine)

Do you ever think of me now and then?
Do you ever fall into pieces? (You were never mine)
Do you ever think of me now and then? (You were never mine)
Don’t avoid the question (You were mine)
Do you ever think of me now and then?
Do you ever fall into pieces? (You were mine, woah)
Do you ever think of me now and then? (You were mine)
Don’t avoid the question (You were never mine)

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Does it all come closer?

(Fonte Genius.com)

Traduzione Aftermath

Ho costruito un bunker nel profondo della mia mente
Le pareti erano un sogno, il tetto era di lucite
C’erano opere d’arte nei corridoi che non sono mai state nostre
Le impalcature sono crollate, la cometa ha sfrecciato

Tutto si avvicina o è solo il suono?
Sono stufo dei poeti e di voler sembrare profonda
Ti bagni nel sudore, la bocca come una cannuccia
Sei resistente ma fragile, insegui ogni imperfezione

Eri mio
Eri mio
Eri mio
Non sei mai stato mio
Eri mio, oh (Ti capita mai di pensarmi ogni tanto?)
Eri mio, woah (Ti capita mai di andare in pezzi?)
Eri mio, woah (Ti capita mai di pensarmi ogni tanto?)
Non sei mai stato mio (Non evitare la domanda)

Mi manca il futuro come un volto che ho dimenticato
Come ai vermi manca la terra in fondo a un vaso
Sì, mi manca il futuro, sono specchi nel fumo
Sono specchi e ancora specchi, e tu sei parte del gioco

Tutto si avvicina o è solo il suono?
Sono stufa dei poeti e di voler sembrare profonda (Sì)
Ti bagni nel sudore, la bocca come una cannuccia
Sei resistente ma fragile, insegui ogni imperfezione

Eri mio, oh
Eri mio, oh
Eri mio, oh
Non sei mai stata mio (Eri mia)

Ti capita mai di pensarmi ogni tanto?
Ti capita mai di andare in pezzi? (Non sei mai stato mio)
Ti capita mai di pensarmi ogni tanto? (Non sei mai stato mio)
Non evitare la domanda (Eri mio)
Ti capita mai di pensarmi ogni tanto?
Ti capita mai di andare in pezzi? (Eri mio, woah)
Ti capita mai di pensarmi ogni tanto? (Eri mio)
Non evitare la domanda (Non sei mai stato mio)

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Tutto si avvicina?

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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