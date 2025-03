Selena Gomez e benny blanco: You Said You Were Sorry (Video, Testo e Traduzione)

You Said You Were Sorry è una traccia contenuta nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato 21 marzo 2025. Qui sotto il lyric video ufficiale della canzone.

Testo You Said You Were Sorry

PCH driving Malibu baby

Type of love that could make a bitch crazy

He fills me up yeah he never get lazy

I wouldn’t leave him even if you paid me

Don’t think about you

Happy with out you

More now than I ever was

But I had a dream

You said you were sorry

Said you were sorry

Sorry for everything that you put on me

That you put on me

Our eyes were balling rain

We finally both forgave

I had a dream that’s all it was yeah that was enough for me

Na na na na

Na na na na (yeah)

Na na na na

That was enough for me

Na na na na

Na na na na (yeah)

Na na na na

That was enough for me

My new flame he could melt a damn diamond

Spell my name see the back of my eyelids

Oh this is love now I get why people like it

I really like it you should try it

Don’t think about you

Happy without you

More now than I ever was

But I had a dream

You said you were sorry

Said you were sorry

Sorry for everything that you put on me

That you put on me

Our eyes were balling rain

We finally both forgave

I had a dream that’s all it was yeah that was enough for me

Na na na na

Na na na na (yeah)

Na na na na

That was enough for me

Na na na na

Na na na na (yeah)

Na na na na

That was enough for me

Traduzione

PCH guida Malibu baby

Un tipo di amore che potrebbe far impazzire una c***a

Mi riempie sì, non diventa mai pigro

Non lo lascerei nemmeno se mi pagassi

Non pensare a te

Felice senza di te

Più ora di quanto non lo sia mai stata

Ma ho fatto un sogno

Hai detto che ti dispiace

Hai detto che ti dispiace

Mi dispiace per tutto quello che mi hai messo addosso

Che mi hai messo addosso

I nostri occhi erano pieni di pioggia

Alla fine ci siamo perdonati entrambi

Ho fatto un sogno, questo è tutto, sì, è stato abbastanza per me

Na na na na

Na na na na (sì)

Na na na na

Questo è stato abbastanza per me

Na na na na

Na na na na (sì)

Na na na na

Questo è stato abbastanza per me

La mia nuova fiamma potrebbe sciogliere un dannato diamante

Scrivi il mio nome, guarda il retro delle mie palpebre

Oh, questo è amore, ora capisco perché piace alla gente

Mi piace davvero dovresti provarlo

Non pensare a te

Felice senza di te

Più ora di quanto non lo sia mai stato

Ma ho fatto un sogno

Hai detto che eri dispiaciuto

Hai detto che eri dispiaciuto

Mi dispiace per tutto quello che mi hai messo addosso

Che mi hai messo addosso

I nostri occhi erano pieni di pioggia

Alla fine ci siamo perdonati entrambi

Ho fatto un sogno, questo è tutto, sì, è stato abbastanza per me

Na na na na

Na na na na (sì)

Na na na na

Questo è stato abbastanza per me

Na na na na

Na na na na (sì)

Na na na na

Questo è stato abbastanza per me

