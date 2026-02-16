Evento mondiale al cinema: arriva nelle sale il BTS World Tour Arirang

È stato annunciato direttamente dalla band il BTS World Tour ‘Arirang’ Live Viewing, l’evento cinematografico che il prossimo aprile porterà nei cinema di tutto il mondo due concerti completi.

I BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) tornano così sul palco internazionale con l’attesissimo e primo tour di gruppo dopo il celebre Permission To Dance On Stage del 2021–2022.

Con concerti inaugurali trasmessi in diretta al cinema da Goyang, Corea del Sud, e Tokyo, Giappone, il tour toccherà quindi 34 città in tutto il mondo con 82 spettacoli, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di date di un artista K-pop. Il pubblico di tutto il mondo avrà così l’occasione di vivere due concerti completi, in diretta, nei cinema.

Le dirette nei cinema si terranno

Sabato 11 aprile, live ore 11.45 e replica ore 15.30:



BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ A GOYANG: LIVE VIEWING

Sabato 18 aprile, live ore 11.45 e replica ore 15.30



BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ A TOKYO: LIVE VIEWING

I biglietti per l’evento al cinema dei BTS

I biglietti e tutte le informazioni relative alle proiezioni per ogni territorio saranno disponibili dal 25 febbraio alle 14.00, ora italiana su Btsliveviewing.com. L’elenco delle sale sarà disponibile anche su nexostudios.it

BTS World Tour ‘Arirang’ accompagna il loro quinto album completo, che riflette l’apice del percorso dei BTS fino ad oggi e li definisce, attraversando un’ampia gamma di emozioni, tra cui amore e desiderio.

Con uno spettacolare palco a 360 gradi, il tour offrirà un’esperienza immersiva con il pubblico al centro stesso della performance. Ma non è finita qui perché altre proiezioni live sono previste più avanti durante l’anno, quindi.. stay tuned.

La distribuzione internazionale è a cura di Trafalgar Releasing, in Italia è esclusiva di Nexo Studios.