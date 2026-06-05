Taylor Swift – I Knew It, I Knew You, colonna sonora di Toy Story 5: video e traduzione

Country Taylor is back! Taylor Swift ha pubblicato oggi il brano I Knew It, I Knew You, colonna sonora di Toy Story 5 e che ci riporta indietro nel tempo alle sue origini musicali; il brano è stato scritto ispirandosi al personaggio di Jessie nel nuovo film e per la cantante, parlandone ha detto: “Scrivere questa canzone è stato un allontanamento musicale e un ritorno a casa nello stesso tempo. Creare una nuova canzone per Jessie è stata una nuova sfida, ma allo stesso tempo mi è sembrato del tutto naturale“.

La canzone è stata scritta e prodotta insieme a Jack Antonoff, collaboratore di lunga data dell’artista. Taylor Swift ha parlato della collaborazione con il celebre franchise: “Essere una fan di Toy Story da cinque anni fino a oggi è stata un’avventura che ho intenzione di continuare a vivere, verso l’infinito e oltre“.

Ascolta la canzone di Taylor Swift per Toy Story 5, I Knew It, I Knew You:

La collaborazione tra Taylor Swift e Toy Story 5:

Dopo giorni di attesa alimentati da un countdown che ha tenuto il publico con il fiato sospeso, Taylor Swift ha svelato il progetto che tutti stavano aspettando: una nuova canzone originale scritta per Toy Story 5, il prossimo capitolo dell’iconica saga Disney e Pixar. Il brano I Knew It, I Knew You accompagnerà il ritorno sul grande schermo di Jessie, l’amata cowgirl giocattolo protagonista del film, in uscita nelle sale il 18 giugno.

Disney presenta la canzone come un ritorno alle radici country della superstar, in perfetta sintonia con l’universo e i temi del personaggio.

“È una Toy Story, ma lo sapevate già! La mia nuova canzone originale, I Knew It, I Knew You, scritta per Disney e Pixar e per Toy Story 5, sarà vostra il 5 giugno. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni e ho visto il primo Toy Story. Mi sono innamorata immediatamente di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue prime fasi di sviluppo e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dopo la proiezione”, ha scritto Taylor Swift sui suoi canali social per annunciare il nuovo brano.

Trailer di Toy Story 5:

Testo:

[Verse 1]

I knew you through the daze of the blades of the grass in summer

Parachutes for the free fall of being younger

I memorized the sound of your bare footsteps

Running wild, it’s been a long time

Life has ways of leaving those days behind

But seeing you tonight

[Chorus]

I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it’s been a while

But I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

[Verse 2]

I knеw you, all your blues like a mood ring changing colors

You did too, therе were times we could fight like brothers

I watched you drive around the bend for

What I thought would be the last time I saw my friend

But love has ways of bringing things back to life

All you said was, “Hi”

[Chorus]

And I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it’s been a while

But I knew it, I knew you (I knew, I knew)

You might also like

Taylor Swift – I Knew it, I Knew you (Traducción al Español)

Genius Traducciones al Español

I Knew It, I Knew You (Acoustic Version)

Taylor Swift

hate that i made you love me

Ariana Grande

[Post-Chorus]

I knew it, I knew you (I knew, I knew)

I knew it, I knew you (I knew, I knew)

[Bridge]

Oh

The rivers I cried when we said goodbye

Wondering if I’d made it up in my mind

But now you look me in the eye

[Chorus]

And you told me I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Yeah, it’s been a while, oh-oh

Wearing that same smile

Man, it’s been a while (Man, it’s been a while)

Wearing that same smile

Man, it’s been a while

But I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew)

[Post-Chorus]

I knew it, I knew you

Wearing that same smile (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew)

I knew it

Traduzione:

[Verse 1]

Ti ho conosciuto attraverso il dondolio dei fili d’erba in estate

Paracadute per la caduta libera dell’essere più giovani

Ho memorizzato il rumore dei tuoi passi a piedi nudi

Correre selvaggi, è passato molto tempo

La vita trova sempre il modo di lasciarsi alle spalle quei giorni

Ma vedendoti stasera

[Chorus]

Mi sono ricordata di averti amato

È tornato tutto a galla quando contava, ti ho visto

Lì in piedi, alla luce della finestra, con lo stesso sorriso

Amico, è passato un bel po’ di tempo

Ma lo sapevo, ti conoscevo

Lo sapevo, ti conoscevo

[Verse 2]

Ti conoscevo, tutti i tuoi momenti di malinconia come un anello dell’umore che cambia colore

E anche tu mi conoscevi, ci sono stati momenti in cui litigavamo come fratelli

Ti ho guardato guidare oltre la curva per

Quella che pensavo sarebbe stata l’ultima volta che avrei visto il mio amico

Ma l’amore trova sempre il modo di riportare in vita le cose

Tutto ciò che hai detto è stato: “Ciao”

[Chorus]

Mi sono ricordata di averti amato

È tornato tutto a galla quando contava, ti ho visto

Lì in piedi, alla luce della finestra, con lo stesso sorriso

Amico, è passato un bel po’ di tempo

Ma lo sapevo, ti conoscevo

Lo sapevo, ti conoscevo

[Post-Chorus]

Lo sapevo, ti conoscevo (Io sapevo, Io sapevo)

Lo sapevo, ti conoscevo (Io sapevo, Io sapevo)

[Bridge]

Oh

I fiumi di lacrime che ho pianto quando ci siamo detti addio

Chiedendomi se mi fossi inventata tutto nella mia testa

Ma ora mi guardi negli occhi

[Chorus]

E mi hai detto che ti amavo

È tornato tutto a galla quando contava, ti ho visto

Lì in piedi, alla luce della finestra, con lo stesso sorriso

Sì, è passato un bel po’ di tempo, oh-oh

Con lo stesso sorriso

Amico, è passato un bel po’ di tempo (Amico, è passato un bel po’ di tempo)

Con lo stesso sorriso

Amico, è passato un bel po’ di tempo

Ma lo sapevo, ti conoscevo (Ooh, ti conoscevo, lo sapevo)

[Post-Chorus]

Lo sapevo, ti conoscevo

Con lo stesso sorriso (Ooh, ti conoscevo, lo sapevo)

Lo sapevo, ti conoscevo (Ooh, ti conoscevo, lo sapevo)

Lo sapevo, ti conoscevo (Ooh, ti conoscevo, lo sapevo)

Lo sapevo