Pretty Little Liars: Marlene King aggiorna i fan sulle Emison con un Tweet

Qualche mese fa vi vi avevamo parlato di una reunion del cast di Pretty Little Liars (scopri i dettagli qui). La serie è stata molto amata dal pubblico che a qualche anno dalla fine sviluppa ancora teorie e chiede risposte. Ieri Marlene King (creatrice della serie ndr) ha voluto dare un aggiornamento sulla situazione di Emily e Alison. Ecco quali parole ha condiviso con il pubblico!

Una fan molto attenta alle date ha chiesto un aggiornamento sulle Emison ricordando a Marlene che ieri sarebbe stato il loro anniversario. La coppia Emison è forte, ha commentato la creatrice di Pretty Little Liars. Si sono ritrovate e sia amano moltissimo a vicenda.Inoltre, sono delle madri eccezionali e crescono le figlie in modo che diventino donne forti. Donne che non abbiamo paura di essere loro stesse e mostrare la loro identità. Una notizia che tranquillizzerà sicuramente quei fan preoccupati che Emily ed Alison avessero messo fine al loro matrimonio. Nello spin-off The perfectionists non sembrava esserci spazio per un loro lieto fine.

Già lo scorso aprile Marlene King aveva risposto ad alcune curiosità dei fan. Parlando dello spin-off la King aveva detto che le sarebbe piaciuto un cameo di Hannah. Non prevedeva invece nessun coinvolgimento per Ezra e Aria. Tuttavia, i due nella sua mente i due avrebbero adottato una bambina trovando così un lieto fine. Per chi non si rassegna alla fine della serie sulle Liars sappiate che è stato prodotto un remake asiatico (scopri i dettagli qui).

Ecco il Tweet di Marlene King che aggiorna i fan di Pretty Little Liars:

Emison is going strong. They are reunited and loving each other hard. Plus they are great moms, raising their daughters to be strong women who are true to themselves and their identities 🥰🥰 https://t.co/X7R0zpSn9U — I. Marlene King (@imarleneking) July 1, 2020