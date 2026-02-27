Enrico Nigiotti ed Alfa: il video del duetto a Sanremo 2026

Posato Ufficiale di Enrico Nigiotti ed Alfa. Crediti Foto: Filiberto Signorello

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, il duetto di Enrico Nigiotti è con Alfa in En e Xanax, brano iconico di Samuele Bersani, uno dei cantautori più profondi e sensibili della musica italiana. Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall’incontro e dall’abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l’amore in una forza condivisa.

Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza.

Il video del duetto a Sanremo 2026

Testo En e Xanax

En e Xanax non si conoscevano

Prima di un comune attacco di panico e subito

Filarono all’unisono

Lei, la figlia di un’americana trapiantata a Roma

E lui, un figlio di puttana

Ormai disoccupata

En e Xanax, si tranquillizzavano

Con le loro lingue al gusto di medicina amara

E chiodi di garofano

Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca

E poi glieli leggeva

Seduto sopra un cofano

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax quando litigavano

Avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York

O uccidersi al telefono

Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia

E poi sovrapponevano

Il battito cardiaco

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax si anestetizzavano

Con le loro lingue al gusto di menta e marijuana

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

