Enrico Nigiotti ed Alfa: il video del duetto a Sanremo 2026 scritto da Giovanna Codella 27 Febbraio 2026 Posato Ufficiale di Enrico Nigiotti ed Alfa. Crediti Foto: Filiberto Signorello Nella serata delle cover di Sanremo 2026, il duetto di Enrico Nigiotti è con Alfa in En e Xanax, brano iconico di Samuele Bersani, uno dei cantautori più profondi e sensibili della musica italiana. Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall'incontro e dall'abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l'amore in una forza condivisa. Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l'autenticità in un mondo spesso più attento all'apparenza. Il video del duetto a Sanremo 2026 Testo En e Xanax En e Xanax non si conoscevanoPrima di un comune attacco di panico e subitoFilarono all'unisonoLei, la figlia di un'americana trapiantata a RomaE lui, un figlio di puttanaOrmai disoccupata En e Xanax, si tranquillizzavanoCon le loro lingue al gusto di medicina amaraE chiodi di garofanoLei per strada, lui rubava i libri della bibliotecaE poi glieli leggevaSeduto sopra un cofano Se non ti spaventerai con le mie paureUn giorno che mi dirai le tueTroveremo il modo di rimuoverleIn due si può lottare come dei giganti contro ogni doloreE su di me puoi contare per una rivoluzioneTu hai l'anima che io vorrei avere En e Xanax quando litigavanoAvrebbero potuto fermare anche il traffico di New YorkO uccidersi al telefonoLei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sediaE poi sovrapponevanoIl battito cardiaco Se non ti spaventerai con le mie paureUn giorno che mi dirai le tueTroveremo il modo di rimuoverleIn due si può lottare come dei giganti contro ogni doloreE su di me puoi contare per una rivoluzioneTu hai l'anima che io vorrei avere En e Xanax si anestetizzavanoCon le loro lingue al gusto di menta e marijuanaE poi si addormentavano E poi si addormentavanoE poi si addormentavanoE poi si addormentavano E poi si addormentavanoE poi si addormentavanoE poi si addormentavano Cosa ne pensate del duetto di Enrico Nigiotti ed Alfa?