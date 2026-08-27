JENNIE – Heaven: Video, Testo e Traduzione scritto da Giovanna Codella 27 Agosto 2026 Heaven è la seconda traccia contenuta nel progetto digitale Fallen Angel di JENNIE delle BLACKPINK. Prima ancora dell’uscita ufficiale in studio, l’artista ha creato attorno a sé una grande attesa anticipando dal vivo la sua nuova musica durante una serie di festival estivi internazionali, tra cui il Governor’s ball di New York e il suo set da headliner al Lollapalooza di Chicago agli inizi di agosto. Oltre che con Heaven, l’artista sha incuriosito e ha sollevato hype esibendosi con Fallen Angel, la traccia che dà il titolo alla nuova raccolta, e con Less Than a Lover, brano pubblicato lo scorso luglio. Guarda il video dell’anteprima QUI Testo Heaven di JENNIE You know I got it down bad, why can’t you see Kinda fucked up, but it’s heaven to me Packed-up bags in the back of my car Yeah, you are goddamn good at pushing way too far When we good, yeah, we good, but we fight so hard Crash and burn, that’s my favorite part Yeah, we could skip, yeah, we could skip All of the toxic and the pain If not crazy, then what fun would it be? What would it be? Ooh, ooh You know I got it down bad, why can’t you see? Why can’t you? Why can’t you see? Kinda fucked up, but it’s heaven to me (Why can’t you? Why can’t you see?) Heaven Heaven Heaven Lock me up easily, yeah, you could break us up I don’t mean it, but at least we’d know we’d feel something even in a heartbreak You know I got it down bad, why can’t you see? Oh, why can’t you? Kinda fucked up, but it’s heaven to me Oh, woah, oh, woah, oh, heaven They say I need help And yeah, I could see (Heaven) I guess I’ll never learn Have mercy on me (Fonte Genius.com) Traduzione Heaven di JENNIE Lo sai che ci sono cascata in pieno, perché non lo vedi? È un po’ una follia, ma per me è il paradiso Valigie pronte nel bagagliaio della mia macchina Sì, sei dannatamente bravo a spingerti troppo oltre Quando stiamo bene, sì, stiamo bene, ma litighiamo così duramente Distruggere e bruciare, questa è la mia parte preferita Sì, potremmo saltare, sì, potremmo saltare Tutta la tossicità e il dolore Se non fosse una follia, che divertimento ci sarebbe? Che divertimento ci sarebbe? Ooh, ooh Lo sai che ci sono cascata in pieno, perché non lo vedi? Perché non lo vedi? Perché non lo vedi? Un po’ incasinato, ma per me è il paradiso (Perché non riesci? Perché non riesci a vederlo?) Paradiso Paradiso Paradiso Potresti rinchiudermi facilmente, sì, potresti separarci Non lo dico sul serio, ma almeno sapremmo che proveremmo qualcosa anche in un cuore spezzato Sai che ci sono cascata, perché non riesci a vederlo? Oh, perché non riesci a vederlo? Un po’ incasinato, ma per me è il paradiso Oh, woah, oh, woah, oh, paradiso Dicono che ho bisogno di aiuto E sì, potrei vederlo (Paradiso) Credo che non imparerò mai Abbi pietà di me