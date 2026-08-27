JENNIE – Heaven: Video, Testo e Traduzione

Heaven è la seconda traccia contenuta nel progetto digitale Fallen Angel di JENNIE delle BLACKPINK.

Prima ancora dell’uscita ufficiale in studio, l’artista ha creato attorno a sé una grande attesa anticipando dal vivo la sua nuova musica durante una serie di festival estivi internazionali, tra cui il Governor’s ball di New York e il suo set da headliner al Lollapalooza di Chicago agli inizi di agosto.

Oltre che con Heaven, l’artista sha incuriosito e ha sollevato hype esibendosi con Fallen Angel, la traccia che dà il titolo alla nuova raccolta, e con Less Than a Lover, brano pubblicato lo scorso luglio.

Guarda il video dell’anteprima QUI

Testo Heaven di JENNIE

You know I got it down bad, why can’t you see

Kinda fucked up, but it’s heaven to me

Packed-up bags in the back of my car

Yeah, you are goddamn good at pushing way too far

When we good, yeah, we good, but we fight so hard

Crash and burn, that’s my favorite part

Yeah, we could skip, yeah, we could skip

All of the toxic and the pain

If not crazy, then what fun would it be?

What would it be?

Ooh, ooh

You know I got it down bad, why can’t you see?

Why can’t you? Why can’t you see?

Kinda fucked up, but it’s heaven to me

(Why can’t you? Why can’t you see?)

Heaven

Heaven

Heaven

Lock me up easily, yeah, you could break us up

I don’t mean it, but at least we’d know we’d feel something even in a heartbreak

You know I got it down bad, why can’t you see?

Oh, why can’t you?

Kinda fucked up, but it’s heaven to me

Oh, woah, oh, woah, oh, heaven

They say I need help

And yeah, I could see (Heaven)

I guess I’ll never learn

Have mercy on me

(Fonte Genius.com)

Traduzione Heaven di JENNIE

Lo sai che ci sono cascata in pieno, perché non lo vedi?

È un po’ una follia, ma per me è il paradiso

Valigie pronte nel bagagliaio della mia macchina

Sì, sei dannatamente bravo a spingerti troppo oltre

Quando stiamo bene, sì, stiamo bene, ma litighiamo così duramente

Distruggere e bruciare, questa è la mia parte preferita

Sì, potremmo saltare, sì, potremmo saltare

Tutta la tossicità e il dolore

Se non fosse una follia, che divertimento ci sarebbe?

Che divertimento ci sarebbe?

Ooh, ooh

Lo sai che ci sono cascata in pieno, perché non lo vedi?

Perché non lo vedi? Perché non lo vedi?

Un po’ incasinato, ma per me è il paradiso

(Perché non riesci? Perché non riesci a vederlo?)

Paradiso

Paradiso

Paradiso

Potresti rinchiudermi facilmente, sì, potresti separarci

Non lo dico sul serio, ma almeno sapremmo che proveremmo qualcosa anche in un cuore spezzato

Sai che ci sono cascata, perché non riesci a vederlo?

Oh, perché non riesci a vederlo?

Un po’ incasinato, ma per me è il paradiso

Oh, woah, oh, woah, oh, paradiso

Dicono che ho bisogno di aiuto

E sì, potrei vederlo (Paradiso)

Credo che non imparerò mai

Abbi pietà di me