Benji & Fede: Zero è il nuovo singolo (video trailer)

Benji & Fede ripartono nel nuovo anno con Zero, il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 23 gennaio per Warner Records Italy. Anticipato da alcuni spoiler sui social, il brano segna un punto di ripartenza netto, in cui il duo sceglie di azzerare sovrastrutture e certezze per lasciare spazio a una dimensione più autentica e vulnerabile.

Dopo un anno che li ha visti tornare con nuova musica, a partire dal singolo Stupido Me, Stupida Te, e protagonisti del TOUR ESTIVO 2025, che li ha riportati dal vivo in tutta Italia fino ai due eventi di chiusura a Roma e Milano, Benji & Fede ripartono da Zero: un nuovo inizio che guarda avanti, senza dimenticare il percorso fatto.

Il video trailer della canzone

Anteprima testo Zero Benji e Fede

Io non mi rendevo conto che ero

di tutte quelle cose che volevi per davvero

Significato

Zero è una ballad che nasce dall’azzeramento: dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale, per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva.

Il brano che è un racconto intimo e senza filtri che mette al centro la vulnerabilità e il bisogno di essere visti per ciò che si è davvero, fino ad arrivare a spogliarsi di tutto, anche dell’orgoglio, pur di essere riconosciuti e amati, dove il dare tutto a qualcuno significa anche esporsi, perdersi, arrivare a sentirsi “zero” senza condizioni.