Madonna e Charli xxc insieme nel remix Danceteria Afterhours

Danceteria Afterhours è un remix che vede la partecipazione di Charli xcx ed è tratto dall’album Confessions II di Madonna. Il pezzo arriva dopo il grande successo del brano Bring your Love realizzato insieme alla cantautrice e produttrice discografica insieme a Sabrina Carpenter.

Il nuovo featuring con Charli, in uscita giovedì 24 settembre, nasce da un incontro tra le due artiste avvenuta la scorsa estate a Parigi, città in cui sono state ospitate entrambe in due party e così hanno avuto modo di confrontarsi a lungo sulla loro personale visione della musica. Non era la prima volta che le due si incontravano ma quello è stato un momento importante per rafforzare la stima reciproca e unire il differente carisma e le proprie capacità per invitare tutti sulla pista da ballo!

Anteprima video

MADONNA X CHARLI XCX

OFFICIAL SNIPPET VIA INSTAGRAM https://t.co/qhxF2GIyrR — NOVA (@iriptheslitt) September 22, 2026

Anteprima Testo Danceteria Afterhours Madonna e Charli xcx

[Madonna, Charli xcx]

You wanna talk about Madonna and Charli?

Madonna and Charli

Madonna and Charli

Madonna and Charli

Everyone here is a work of art

Work of art, work of art

Work of art, work of art

Everyone here is a work of art

Everybody get up and dance

[Madonna]

Get over here

[Madonna & Charli xcx]

Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah; Yeah, come on)

Everyone here is a work of art

Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah; Yeah, come on)

You wanna talk about Madonna and Charli?

Everybody get up and dance

(Fonte Genius.com)

Traduzione Bring Your Love Madonna e Sabrina Carpenter

[Madonna, Charli xcx]

Volete parlare di Madonna e Charli?

Madonna e Charli

Madonna e Charli

Madonna e Charli

Qui tutti sono un’opera d’arte

Opera d’arte, opera d’arte

Opera d’arte, opera d’arte

Qui tutti sono un’opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate

[Madonna]

Venite qui

[Madonna & Charli xcx]

Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah; Sì, forza)

Qui tutti sono un’opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah; Sì, forza)

Volete parlare di Madonna e Charli?

Alzatevi tutti e ballate

(In aggiornamento)

Madonna parla dell’album Confessions II

L’artista ha descritto così il suo nuovo album in studio, in uscita il 3 luglio 2026: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia completamente. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento prende il posto del linguaggio. Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo disco, questo era il nostro manifesto. Dobbiamo ballare, celebrare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Alla fine, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un posto in cui ci si connette con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un’arte: significa superare i propri limiti ed entrare in contatto con una comunità di persone che condivide la stessa visione”.