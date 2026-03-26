Harry Potter e la pietra filosofale: il trailer dell’attesa serie reboot

Siete pronti per tornare a Hogwarts? Finalmente HBO Max ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della prima stagione della serie che adatterà nuovamente i celebri romanzi di J.K. Rowling. Harry Potter e la pietra filosofale, questo il titolo della serie tv che, come possiamo intendere, adatterà il primo romanzo della saga. La serie, composta da otto episodi, debutterà a Natale 2026 in esclusiva streaming su HBO Max.

La trama ufficiale

Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – almeno questo è ciò che sua zia Petunia ha sempre sostenuto. Ma nel giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts apre per Harry le porte a un mondo nascosto fatto di magia, amicizia e avventura. Tuttavia, con questa nuova realtà arrivano anche grandi pericoli, quando Harry è costretto ad affrontare un oscuro nemico legato al suo passato.

Il trailer

Il cast

La serie è interpretata da Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Rory Wilmot (Neville Paciock), Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan Harland (Fred Weasley), Gabriel Harland (George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Tiger), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Vitious) e Sirine Saba (Pomona Sprite).

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo capitolo che promette di riportare a Hogwarts una nuova generazione di spettatori, promettendo una maggiore fedeltà al materiale originale rispetto agli adattamenti precedenti. Basata sulla celebre saga la serie è scritta da Francesca Gardiner, anche produttore esecutivo. Mark Mylod è produttore esecutivo e regista di più episodi per HBO, in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è inoltre prodotta esecutivamente da J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV, e da David Heyman per Heyday Film.

Vi potrebbe interessare anche:

La recensione di Hannah Montana 20th Anniversary Special?