Giorgia Boni di Maggie e Bianca: video e testo di Vieni qui, dai

Giorgia Boni, classe 1999, è un’attrice, cantante e influencer con oltre 400 mila follower su Instagram e TikTok che ha conquistato il cuore di tantissime bambine e teenager grazie alla sua interpretazione di Bianca Lussi, la protagonista della serie televisiva Maggie & Bianca di cui sono state realizzate tre stagioni, distribuite in tutto il mondo ed oggi disponibili anche su Netflix, oltre che ad uno speciale tv e un tour nei teatri.

Come la sua protagonista Giorgia è un’aspirante cantante appassionata di moda. Giorgia ha preso lezioni di canto fin da piccola per poter crescere artisticamente e coltivare il suo innato talento ed esce ora il suo primo singolo inedito.

Vieni qui, dai, questo il titolo del singolo scritto e composto con Jacopo Ettorre e Simone Privitera, è uscito il 4 settembre ed è accompagnato da un simpatico e colorato video realizzato presso il Parco Giardino Sigurtà a Verona.

“Vieni qui, dai racconta la cotta estiva che tutti abbiamo avuto. Un piacersi a vicenda, ma con forse un po’ di paura ad ammetterlo. – racconta Giorgia – Il Mare, le luci, le risate, i pianti, le serate passate insieme caratterizzano le vacanze. Poi arriva settembre e la classica sbandata adolescenziale, continua a far battere il cuore nel suo ricordo”.

Giorgia Boni - Vieni qui, dai (Official Video)

Watch this video on YouTube

Testo di Vieni qui, dai di Giorgia Boni

Sul mio cuore leggi please wait

La luna va giù dietro casa dei miei

Come una notte d’estate al liceo

C’è il mare che brilla con le luci al neon

Dai alzati

Che la musica non è tanto lontana da qui

Mi ricordo le feste per i segni sui jeans

E tu non guardarmi così

Se te ne vai,

Ci stringiamo come i lacci delle Nike

Scrivi sui muri ma non firmi dopo vai

Ma come mai?

Mi dici vieni qui, dai

E io rispondo yes

Ma me ne importa se non sei qui con me

Non so cosa fare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Mi chiedi rimani

Ma io non lo so

In una notte o

In una canzone love

Me ne vado e non me ne voglio andare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Sei l’unica cosa che voglio fare

La città quando ci sei

Scorre come su uno skate

Sono tornata alle sei

Ma non so più dove sei

Le tue parole a volte mi sembrano più vicine

Quando metti le canzoni che voglio sentire

Voglio entrarti nella testa e fermarmi a dormire

Non c’è niente da capire

Se te ne vai,

Ci stringiamo come i lacci delle Nike

Ma come mai?

Mi dici vieni qui, dai

E io rispondo yes

Ma me ne importa se non sei qui con me

Non so cosa fare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Mi chiedi rimani

Ma io non lo so

In una notte o

In una canzone love

Me ne vado e non me ne voglio andare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Sei l’unica cosa che voglio fare

A volte ci ho provato a lasciarti andare

Ma poi tanto faccio come mi pare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Mi chiedi rimani

Ma io non lo so

In una notte o

In una canzone love

Me ne vado e non me ne voglio andare

Sei l’unica cosa che voglio fare

Sei l’unica cosa che voglio fare