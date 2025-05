I Said I Love You First… And You Said It Back: l’album Deluxe di Selena Gomez e Benny Blanco

Il nuovo album deluxe I Said I Love You First… And You Said It Back di Selena Gomez e Benny Blanco arricchisce l’originale progetto con quattro tracce inedite, nuove collaborazioni e un sound ancora più profondo. Questo lavoro racconta l’evoluzione della loro storia d’amore e della loro carriera musicale.

Il primo album di Selena Gomez e Benny era stato accolto con entusiasmo, con numerosi riconoscimenti e ottimi numeri di vendita. Ed ora la versione deluxe mantiene l’intensità emotiva del primo lavoro e la arricchisce con nuovi brani che offrono una visione più completa della loro creatività.

Le tracce di I Said I Love You First… And You Said It Back

La deluxe version include canzoni come Stained, un remix di Bluest Flame, la traccia Cowboy con GloRilla e Guess You Could Say I’m In Love, una ballad romantica con la partecipazione di Greg Gonzalez dei Cigarettes After Sex. Una versione acustica di Call Me When You Break Up con la cantautrice Gracie Abrams e una versione dal vivo di How Does It Feel To Be Forgotten completano la tracklist.

Il videoclip di Talk ha debuttato su MTV Live e presenta una storia ambientata durante un ballo scolastico, un omaggio a quei momenti di intimità e connessione giovanile.

L’album è nato in modo naturale durante le sessioni di registrazione a casa di Benny Blanco. Questo ambiente intimo ha permesso a Selena e Benny di esplorare nuove profondità artistiche e personali, dando vita a un progetto che riflette la loro relazione e la loro crescita insieme.

I Said I Love You First… And You Said It Back non è soltanto un album, ma una vera e propria dichiarazione d’amore artistica tra i due. Con nuove tracce e collaborazioni stellari, questo lavoro promette di continuare a emozionare i fan, raccontando l’amore e la creatività in tutte le sue forme.

Il video di Talk di Selena Gomez

