Benji e Fede: fuori Viva la Vasca (video)

Esce il 5 giugno Viva la Vasca, il nuovo singolo di Benji & Fede per Warner Records/Warner Music Italy: a ventisei anni dall’uscita della canzone originale di Alex Britti, Benji & Fede riportano uno dei ritornelli più iconici dei primi anni 2000 dentro una nuova estate.

Un brano che parte da un immaginario immediatamente riconoscibile e lo ribalta in chiave attuale: l’eco del classico di Britti diventa il punto di partenza per una canzone leggera dal profumo estivo, tra incontri fugaci, ironia e quell’atteggiamento disincantato di chi non si prende troppo sul serio, lontano dai cliché del latin lover e dalle promesse facili (E poi dentro la mia vasca/ne porto una su un milione/non sono solo un altro latin lover).

È online anche il videoclip ufficiale, per la regia di Marco Braia, con la partecipazione speciale di Alex Britti: mentre Benji & Fede restano immersi nelle loro vasche – protagoniste anch’esse del videoclip – circondati da ballerine e coreografie che richiamano al mondo visionario e colorato di Wes Anderson, Britti irrompe in scena aprendo il racconto verso un pool party estivo fatto di musica, riff di chitarra e amici.

Viva la Vasca non è una semplice rilettura nostalgica, ma una canzone nuova, che prende l’energia libera e scanzonata dell’originale attraversandola con lo sguardo di Benji & Fede per un’estate tutta da vivere.

Il singolo arriva dopo il debutto del loro primo podcast Caro Amico, che in ogni puntata vede i due amici interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico. Nei prossimi mesi Benji & Fede saranno inoltre protagonisti di un tour estivo in giro per l’Italia prima di tornare live in autunno con Sempre in due – Live a teatro.

Il videoclip ufficiale

Testo Viva la Vasca di Benji e Fede

Mi sveglio stamattina con la testa nella vasca

Con un calo di autostima e un vocale di mia mamma:

“Cosa hai fatto ieri sera? Perché non ti fai sentire?

Tornerai a casa a cena?” Io le avrei voluto dire:

“Ho conosciuto una ragazza che era bella da sposare

Era del 2006 come l’Italia del mondiale

Ci siamo fatti un giro e quando le ho chiesto dove andiamo

Mi ha detto dai magari ci sentia-a-a”

Te ne vai via così

Tra le stelle come su un’astronave

Io resto coi miei guai, metto un film

Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca

Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso

Mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso

E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso

E mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui

In questa va, va, vasca

Faccio una fe, fe, festa

Ma davvero te ne vai senza dirmi nemmeno qual è il tuo nome

Che con tutte queste guerre sai c’è bisogno un po’ d’amore

E poi dentro la mia vasca ne porto una su un milione

Non sono solo un altro Latin Lo-o-o

Io non ho un piano b

Ma se vuoi ce lo possiamo inventare

E se mi dici no metto un film

Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca

Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso

Mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso

E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso

Mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui

In questa va, va, vasca

Faccio una fe, fe, festa

Viva la va, va, vasca

Viva la fe, fe, fe, festa

In questa va, va, vasca

Faccio una fe, fe, festa

Viva la va, va, vasca

Viva la fe, fe, fe, festa

Viva la va, va, vasca

Viva la fe, fe, fe, festa