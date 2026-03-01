Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027. La notizia era nell’area da tutta la giornata per i corridoi dell’Ariston, da quando, in conferenza stampa, un Carlo Conti entusiasta come un bambino aveva anticipato un grande annuncio sul futuro del Festival. Il pubblico non ha dovuto attendere molto perché quando alla maggior parte degli italiani non era ancora calata la palpebra è avvenuto in diretta il passaggio di testimone al futuro conduttore.

Se Stefano ha dimostrato di essere un intrattenitore capace, non possiamo negare che c’è un po’ di incertezza sulle sue doti di Direttore artistico del Festival non avendo alcuna esperienza musicale. Forse potrebbe farsi affiancare da un direttore musicale nella selezione delle canzoni per la 77° edizione del Festival.

Guarda il video dell’annuncio del conduttore di Sanremo 2027:

La carriera di Stefano De Martino:

Nato nel 1989 a Torre Del Grego, vicino Napoli, Stefano De Martino è diventato popolare grazie alla partecipazione nel 2009 come ballerino alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi su Canale 5, venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Dal 2010 però è tornato a lavorare con Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista di Amici. In questo periodo è noto alle cronache rosa per le sue relazioni con Emma Marrone (fino al 2012) e successivamente con Belen Rodriguez, il cui matrimonio tormentato è finito nel 2023.

Il suo esordio da presentatore è arrivato nel 2019 quando ha condotto su Rai 2 il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo; poi con Belén Rodríguez la Notte della Taranta e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile, programma che conduce su Rai 2 fino al 2025. Dal 2 settembre 2024, dopo l’abbandono di Amadeus alla Rai, conduce il programma Affari tuoi, debuttando su Rai 1.