Ed Sheeran – Problems: audio, testo e traduzione della canzone

Problems è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è una collaborazione con la cantate e produttrice svedese emergente ELVIRA.

Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso così il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo.

Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo.

Ascolta Problems di Ed Sheeran:

Testo:

Flowers in our garden are dying

When did the water run dry?

Who can tell but

You want the truth we’re not fine

We don’t need space we need time

It’s just fight then leave and work for the day

Come back and pretend that all is ok

Then when morning comes we repeat that again

And again and again and again

We got problems

And we don’t know how to solve them

It gets worse when we’re not talking

Give me all of you I’ll give you all of me

We got problems

Bigger problems than our mothers and our fathers had before us

Give me all of you I’ll give you all of me

We got problems

We got problems

We got problems

We got problems

I can’t understand right now every single moment

We just go from bad to worse to temperature exploding

I know that it builds when littler things get held in

When our friends ask what is the matter I have no idea what to tell them

It’s just fight then leave and work for the day

Come back and pretend that all is ok

Then when morning comes we repeat that again

And again and again and again

We got problems

And we don’t know how to solve them

It gets worse when we’re not talking

Give me all of you I’ll give you all of me

We got problems

Bigger problems than our mothers and our fathers had before us

Give me all of you I’ll give you all of me

We got problems

We got problems

We got problems

We got problems

We got problems

Traduzione di Problems di Ed Sheeran:

I fiori nel nostro giardino stanno morendo

Quando si è prosciugata l’acqua?

Chi può dirlo, ma

Vuoi la verità, non stiamo bene

Non abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di tempo

È solo lottare, poi andarcene e lavorare per la giornata

Tornare e fingere che vada tutto bene

Poi, quando arriva il mattino, lo ripetiamo ancora

E ancora e ancora e ancora

Abbiamo problemi

E non sappiamo come risolverli

Diventa peggio quando non parliamo

Dammi tutto di te, ti darò tutto di me

Abbiamo problemi

Problemi più grandi di quelli che hanno avuto le nostre madri e i nostri padri prima di noi

Dammi tutto di te, ti darò tutto di me

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Non riesco a capire in questo momento ogni singolo momento

Andiamo di male in peggio, fino a far esplodere la temperatura

So che si accumula quando le piccole cose vengono trattenute

Quando i nostri amici chiedono cosa c’è che non va, non ho idea di cosa dire loro

È solo lottare, poi andarcene e lavorare per la giornata

Tornare e fingere che vada tutto bene

Poi, quando arriva il mattino, noi Ripetilo ancora

E ancora e ancora e ancora

Abbiamo problemi

E non sappiamo come risolverli

Diventa peggio quando non parliamo

Dammi tutto di te, ti darò tutto di me

Abbiamo problemi

Problemi più grandi di quelli che hanno avuto le nostre madri e i nostri padri prima di noi

Dammi tutto di te, ti darò tutto di me

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi

Abbiamo problemi