Ed Sheeran – Problems: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Giovanna Codella 15 Settembre 2025 Problems è una delle canzoni che Ed Sheeran ha scritto per il suo nuovo disco Play, in uscita venerdì 12 settembre 2025. Il brano fa parte della versione estesa dell’album (Play Extended Edition) ed è una collaborazione con la cantate e produttrice svedese emergente ELVIRA. Acquista il nuovo disco PLAY! Ed Sheeran entra così in una nuova era con il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso così il riuscito capitolo della serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase artistica. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazione, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collage musicale che gioca sia con il familiare sia con il nuovo. Ascolta Problems di Ed Sheeran: Testo: Flowers in our garden are dying When did the water run dry? Who can tell but You want the truth we’re not fine We don’t need space we need time It’s just fight then leave and work for the day Come back and pretend that all is ok Then when morning comes we repeat that again And again and again and again We got problems And we don’t know how to solve them It gets worse when we’re not talking Give me all of you I’ll give you all of me We got problems Bigger problems than our mothers and our fathers had before us Give me all of you I’ll give you all of me We got problems We got problems We got problems We got problems I can’t understand right now every single moment We just go from bad to worse to temperature exploding I know that it builds when littler things get held in When our friends ask what is the matter I have no idea what to tell them It’s just fight then leave and work for the day Come back and pretend that all is ok Then when morning comes we repeat that again And again and again and again We got problems And we don’t know how to solve them It gets worse when we’re not talking Give me all of you I’ll give you all of me We got problems Bigger problems than our mothers and our fathers had before us Give me all of you I’ll give you all of me We got problems We got problems We got problems We got problems We got problems Traduzione di Problems di Ed Sheeran: I fiori nel nostro giardino stanno morendo Quando si è prosciugata l’acqua? Chi può dirlo, ma Vuoi la verità, non stiamo bene Non abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di tempo È solo lottare, poi andarcene e lavorare per la giornata Tornare e fingere che vada tutto bene Poi, quando arriva il mattino, lo ripetiamo ancora E ancora e ancora e ancora Abbiamo problemi E non sappiamo come risolverli Diventa peggio quando non parliamo Dammi tutto di te, ti darò tutto di me Abbiamo problemi Problemi più grandi di quelli che hanno avuto le nostre madri e i nostri padri prima di noi Dammi tutto di te, ti darò tutto di me Abbiamo problemi Abbiamo problemi Abbiamo problemi Abbiamo problemi Non riesco a capire in questo momento ogni singolo momento Andiamo di male in peggio, fino a far esplodere la temperatura So che si accumula quando le piccole cose vengono trattenute Quando i nostri amici chiedono cosa c’è che non va, non ho idea di cosa dire loro È solo lottare, poi andarcene e lavorare per la giornata Tornare e fingere che vada tutto bene Poi, quando arriva il mattino, noi Ripetilo ancora E ancora e ancora e ancora Abbiamo problemi E non sappiamo come risolverli Diventa peggio quando non parliamo Dammi tutto di te, ti darò tutto di me Abbiamo problemi Problemi più grandi di quelli che hanno avuto le nostre madri e i nostri padri prima di noi Dammi tutto di te, ti darò tutto di me Abbiamo problemi Abbiamo problemi Abbiamo problemi Abbiamo problemi Abbiamo problemi