X Factor 2022: stasera la seconda puntata dei Live Show, a tema MTV Generation

È tempo di secondo Live di X Factor 2022 sul palco del Teatro Repower di Milano, atteso per stasera, giovedì 3 novembre!

Questa sarà una puntata a tema, ricca di sorprese, dal titolo MTV generation.

I concorrenti in gara si esibiranno con brani iconici di un’epoca d’oro della musica in televisione per celebrare artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta.

La gara è apertissima! La conduttrice Francesca Michielin e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi vi aspettano stasera alle 21.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Ospiti e manche del secondo Live di X Factor 2022

Morgan, eroe di una straordinaria epopea televisiva e generazionale per la musica italiana, farà un grandissimo ritorno sul palco di X Factor.

Da lì, l’artista manca da ben otto anni e per la prima volta sarà special guest e non al tavolo dei giudici!

La puntata sarà suddivisa in due manche, al termine delle quali i due concorrenti meno votati dal pubblico a casa si sfideranno con il loro Cavallo di Battaglia e solo uno dei due verrà eliminato.

Una serata evento all’insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta.

Sarà anche l’occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre.

Per l’occasione, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV.

Dove vanno in onda i Live Show di X Factor 2022?

I Live Show saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

Il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata, in chiaro e in replica, su TV8.

Potrebbero interessarti anche:

Chi sono i concorrenti di questa edizione