Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl: The Encore e il singolo Patient Zero

Come era facile immaginare dopo le sue ultime mosse, Taylor Swift sta per rilasciare della nuova musica ma non si tratta di materiale inedito per uno dei suoi vecchi album rimasterizzati. Tay Tay ha fatto sapere che sta ampliare il progetto The Life of a Showgirl con quattro nuovi brani. The Life of a Showgirl: The Encore è il titolo di questa nuova versione ed esce questo venerdì, 25 settembre.

I titoli delle nuove canzoni sono già emersi e sono: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding e Babylon.

Nel caso in cui te lo fossi perso, Taylor ha svelato l’upgrade del progetto dopo una settimana di indizi e nel comunicare la release imminente ha espresso la sua gratitudine per il successo del suo album, rilasciato lo scorso anno: “Circa un anno fa, avete fatto qualcosa di davvero incredibile. Avete regalato a The Life of a Showgirl il miglior debutto settimanale nella storia per un album“.

Ha poi spiegato di essersi recata in Svezia per festeggiare insieme a Max Martin e Shellback (i suoi principali collaboratori) e che alla fine si sono rimessi all’opera: “Ciò che era iniziato come una festa si è trasformato in un’altra sessione di scrittura..” ha aggiunto Taylor.

L’annuncio svela dunque il significato della misteriosa campagna di lancio di Patient Zero. Taylor Swift ne ha svelato l’uscita il 22 settembre, allo scadere di un conto alla rovescia sul suo sito ufficiale. Il brano sarà il primo assaggio del progetto e accompagnerà l’uscita dell’album ampliato.

Le edizioni fisiche del singolo sono intanto già sullo store ufficiale di Taylor come CD da collezione in edizione limitata, in tre versioni: standard, acustica e al pianoforte. Ciascuna contiene foto inedite della cantautrice e una grafica da collezione abbinata al disco.

L’ultimo annuncio segue una serie di indizi iniziata due giorni fa, quando sul suo sito ufficiale è apparsa una terza pagina sotto la vecchia lettera relativa all’acquisto di tutti i suoi album registrati con la precedente etichetta.

Il giorno seguente, Taylor Swift ha finalmente modificato la biografia sui social media scrivendo “And, baby, that’s sh0w business f0r y0u“, sostituendo deliberatamente le lettere o con degli zeri. La stessa modifica è apparsa nel testo di The Life of a Sh0wgirl su Apple Music, sollevando ulteriore curiosità per l’uscita di Patient Zero.