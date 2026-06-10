Ti auguro ogni bene: la clip in anteprima del film

È in arrivo al cinema Ti auguro ogni bene, film che esplora il tema della crescita e della scoperta di sé attraverso il percorso di affermazione identitaria di unə adolescente non binariə. Al centro, la storia di Ben, che dopo il coming out viene allontanatə dalla famiglia e costrettə a ricostruire la propria vita, tra nuove relazioni e la ricerca di un proprio spazio nel mondo. Il film, esordio alla regia di Tommy Dorfman, al cinema dal 18 giugno con Notorious Pictures, in concomitanza con il mese del Pride.

La clip in anteprima del film:

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La trama del film:

In questo moderno e fresco racconto di formazione, tratto dal romanzo bestseller di Mason Deaver, uno studente del penultimo anno di liceo (Corey Fogelmanis) fa coming out come persona non binaria e viene cacciato di casa dalla propria famiglia. Senza alternative, si trasferisce dalla sorella maggiore con cui aveva perso i rapporti (Alexandra Daddario) e da suo marito (Cole Sprouse). Iscrittə a una nuova scuola, trova sostegno in un’insegnante d’arte eccentrica (Lena Dunham) e instaura un legame inaspettato con un compagno gentile (Miles Gutierrez-Riley). Grazie a queste nuove relazioni, affronta le incertezze e le difficoltà dell’ingresso nell’età adulta, in un percorso dolce e ironico di scoperta di sé che celebra l’importanza di essere fedeli a ciò che si è.