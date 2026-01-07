Netflix What’s Next, ecco che cosa vedremo nei prossimi mesi

Dopo il finale di Stranger Things si prospetta un altro anno ricco di novità per casa Netflix, tra nuovi annunci e grandi ritorni. Netflix ha infatti svelato oggi i titoli che saranno protagonisti della lineup in cui saranno annunciati i titoli del 2026.

Grandi ritorni

Tra i ritorni più attesi c’è sicuramente One Piece che torna su Netflix con la seconda stagione del live action di grande successo. Annunciata anche la quarta stagione di Lupin, nonché la sesta stagione di Emily in Paris e la seconda stagione di The Gentleman.

Le novità

Ma in casa Netflix non mancano le novità. Tra queste sono in arrivo Pride & Prejudice, nonché gli attesissimi Peaky Blinders: The Immortal Man e Narnia trasposizione dei celebri romanzi fantasy targata Greta Gerwig. In arrivo anche la quarta stagione di Bridgerton e il terzo film della saga di Enola Holmes in cui ritroveremo Millie Bobby Brown dopo la conclusione di Stranger Things.

