Demi Lovato ha rilasciato il nuovo album HOLY FVCK: tracklist, cover e tutto quello che devi sapere

Demi Lovato ha rilasciato il suo nuovo studio album HOLY FVCK . Questo nuovo lavoro segna una svolta per la cantante che ha abbandonato il genere pop per buttarsi a capofitto nell’emo e pop-punk, sua passione sin da quando era un’adolescente.

L’album contiene 16 tracce che entrano a far parte della lunga carriera dell’ex Disney Act che da oggi si approccia a un mondo nuovo.

Sono presenti ben 3 collaborazioni tra cui una con uno degli artisti più in voga del momento: Yungblud. Le canzoni non sono tutte inedite per noi ma Demi aveva già rilasciato i singoli Skin Of My Teeth , il primo in ordine di rilascio, Substance e la controversa 29 che si dica essere dedicata al suo ex . Wilmer Valderrama.