Oceania 2: la recensione del nuovo Classico Disney

Oceania 2 ha debuttato nei cinema riportando gli spettatori nelle meravigliose isole del Pacifico per una nuova avventura in cui Vaiana sarà chiamata a mettere alla prova tutta se stessa. Diretto da Dana Ledoux Miller, Jason Hand e David Derrick Jr. il film amplia il mondo di partenza – suggerendo anche la volontà da parte di Disney di continuare a raccontare la storia della protagonista, con una storia che parla del peso della maturità e del ruolo che siamo chiamati a ricoprire, ma anche di quanto sia fondamentale perdersi per ritrovare se stessi.

Perdersi e guardare oltre

Se infatti nel primo film una giovane Vaiana guardava “Oltre l’orizzonte”, in Oceania 2 vediamo una giovane donna investita di un ruolo importante dalla sua comunità. Il compito di Vaiana è infatti quello di riunire i popoli dell’oceano trovando la misteriosa isola di Motufetu, inabissatasi a seguito di una maledizione divina. Insieme a uno scalcagnato equipaggio e all’aiuto del semidio Maui, Vaiana imparerà a essere leader capendo l’importanza dei propri errori e il valore delle deviazioni nella complessa rotta della vita.

Con una colonna sonora coinvolgente – anche se l’assenza di Lin-Manuel Miranda si sente, un’animazione di altissimo livello grazie a cui i colori delle isole del Pacifico prendono vita e una storia che tocca tematiche più mature, Oceania 2 è un sequel organico e in linea con lo spirito del suo predecessore anche se la mancanza di un vero villain a tratti si fa sentire all’interno della narrazione. Il personaggio di Matangi, doppiato in italiano da Giorgia, è sotto questo aspetto interessante anche se ben presto ci rendiamo conto che non è lei l’entità da sconfiggere ma il dio Nalo che la protagonista riesce a contrastare, anche se non definitivamente. Motivo per cui, se Oceania 3 venisse confermato, potremmo aspettare il ritorno dei villain nel prossimo episodio della serie.

