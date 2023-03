Taylor Swift è iniziato The Eras Tour: Scaletta del concerto

Taylor Swift è entrata nella sua Eras era.

Dopo il disastro di Ticketmaster, è ufficialmente iniziato The Eras Tour a Glendale, Arizona (che per l’occasione è stata rinominata Swift City) al State Farm Stadium. Durante questo primo tour in 5 anni, la cantante americana ha deciso di ripercorrere tutte le sue ere ed i suoi dischi con uno show epico di tre ore e più di 40 canzoni, tratte dai suoi 10 dischi.

Per la prima data gli opening act sono state Gayle ed i Paramore, ma durante il tour nord americano vedremo anche alternarsi, Beabadoobee, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers (con la quale speriamo canti a sorpresa Nothing New), Girl in Red, Owenn, Muna e le sorelle HAIM, con le quali Taylor ha ben due featuring, ovvero Gasoline e No body, no crime.

The Eras Tour – Scaletta:

Il The Eras Tour è la sesta tournée mondiale di Taylor Swift ed arriva dopo cinque anni dal Reputation Stadium Tour; il tour precedente a questo, infatti, il Lover Fest è stato cancellato a causa della pandemia da Covid-19, ma nel frattempo l’artista ha pubblicato tre album inediti e due Taylor’s Version, quindi aveva bisogno di creare una setlist che includesse tutto questo viaggio.

Da quello che abbiamo potuto vedere durante la prima data del tour, Taylor canta per tre ore ed ha una scaletta di 44 canzoni (che potrebbero leggermente variare nelle diverse date della tournée) che provengono dai disci (in ordine di scaletta): Lover, Fearless (TV), Evermore, Reputation, Speak Now, RED (TV), Folklore, Taylor Swift (disco di debutto) e Midnight.

Ecco la setlist del The Eras Tour di Taylor Swift:

The Eras Tour – date:

Del suo sesto tour mondiale Taylor Swift ad oggi ha annunciato solo le date statunitensi; si tratta di 52 spettacoli in tutti gli USA che iniziano da Glendale in Arizona il 17 Marzo 2023 e si concludono a Los Angeles in California 9 agosto 2023.

Per ora non sono state ancora annunciate le date internazionali; era presto l’annuncio poco dopo la messa in vendita di quelle statunitensi, ma dopo il disastro della preventida di Ticketmaster, è possibile che Taylor abbia deciso di aspettare per assicurarsi che non si verifichi più nulla di tutto ciò.

