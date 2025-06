L’estate dei segreti perduti: Intervista alle creatrici della serie e E. Lockhart

Come si adatta un libro in prima persona, con un punto di vista molto limitato, nella serie corale più attesa dell’estate? Dal 18 Giugno è arrivata su Prime Video L’estate dei segreti perduti, adattamento della romanzo best seller omonimo (We Were Liars, in originale) di E. Lockhart.

In un’isola provilegiata dove è sempre estate c’è un grande mistero: cosa è successo l’estate prima alla protagonista Cadence e perché nessuno vuole (o può) confessarle la verìià? Ho avuto l’opportunità di parlare della serie tv con le creatrici e produttrici Julie Plec (regina dei teen drama, già mente dietro The Vampire Diaries e gli show collegati) e Carina Adly MacKenzie e con l’autrice del libro e dei suoi prequel E. Lockhart.

Durante l’intervista abbiamo parlato anche della scelta del cast, in particolare dei “I Bugiardi”, ovvero Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari nei panni di Gat Patil, Esther McGregor come Mirren Sinclair Sheffield, Joseph Zada nel ruolo di Johnny Sinclair Dennis.

Guarda l’intervista esclusiva alle creatrici di L’estate dei segreti perduti:

La serie:

L’Estate dei Segreti Perduti segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”, durante le loro avventure estive sull’isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l’equivalente dell’aristocrazia americana, noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati “Bugiardi”, sembrano avere qualcosa da nascondere.

Nel cast anche Caitlin FitzGerald nei panni di Penny Sinclair, Mamie Gummer come Carrie Sinclair, Candice King come Bess Sinclair, Rahul Kohli nel ruolo di Ed Patil e David Morse, che interpreta Harris Sinclair.

La serie è scritta dai co-showrunner Julie Plec (The Vampire Diaries, Legacies) e Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico, The Originals), che sono anche executive producer insieme a Emily Cummins (The Endgame – La regina delle rapine, Vampire Academy), Brett Matthews (Legacies), Pascal Verschooris (The Vampire Diaries), e all’autrice del romanzo, E. Lockhart.

Il romanzo di L’estate dei segreti perduti:

La serie, ispirata al mistery thriller L’estate dei segreti perduti pubblicato da DeAgostini (per l’occasione, il 17 giugno sarà in libreria la nuova edizione con in copertina i protagonisti della serie), segue le avventure di Cadence Sinclair, detta Cady, e dei suoi amici, “I Bugiardi”, sull’isola privata del nonno, dove da sempre la ricca famiglia Sinclair passa l’estate. Il libro ha anche due prequel: Bugiarde Nate, pubblicato in Italia sempre da Dea e We Fell Apart, uscita negli USA nel 2025.

E. (Emily) Lockhart è l’autrice del bestseller mondiale L’estate dei segreti perduti. I suoi libri, molto amati dalla critica, sono stati tradotti in dieci lingue. È stata finalista al National Book Award, il più prestigioso premio letterario americano. L’amica perfetta, già bestseller del «New York Times», diventerà un film con due produttrici d’eccezione: Lena Dunham e Jenni Konner, della serie tv Girls.