Calendari dell’Avvento Disney: 9 proposte imperdibili!

Un solo calendario non basta per racchiudere tutta la magia. Ecco perché Disney ci propone ben 9 Calendari dell'Avvento per questo 2021, dedicati a grandi e piccini e con alcuni dei personaggi più amati da tutti. Ci sono giochi, Lego, Principesse e anche prodotti makeup e da bagno. Ma scopriamoli meglio insieme!







Ecco le proposte Disney per il Natale!

Calendario dell’Avvento Pop! Nightmare Before Christmas di Funko

Con questo calendario dell’Avvento Pop! i fan s’immergeranno nella Città del Natale! Ispirato a Nightmare Before Christmas, questo set da 24 pezzi, con tutti i personaggi preferiti del film, aggiungerà un po’ di brivido alla stagione delle feste. Prezzo: 65,00€

Calendario dell’Avvento 2021 The Avengers LEGO

Questo Calendario dell’Avvento, che contiene 24 giochi tratti dai film dei supereroi, renderà il Natale dei fan Marvel Avengers ancora più speciale. Dietro ognuna delle 24 caselle del calendario ci sono sorprese che i piccini possono scoprire durante il conto alla rovescia dei giorni che precedono il Natale. Prezzo: 30,00€

Calendario dell’Avvento 2021 Star Wars di LEGO

Le caselle di questo Calendario dell’Avvento LEGO nascondono fantastici giochi costruibili di Star Wars: The Mandalorian. Dietro ciascuna delle 24 porte c’è un mini personaggio LEGO, un personaggio LEGO, un veicolo costruibile, un’arma o un accessorio. Prezzo: 30,00€

Le Fiabe Più Belle di Giunti

Una preziosa confezione cartonata, chiusa da un nastrino, che al suo interno contiene 24 piccoli libri, ognuno contenuto in un taschino e avvolto da una elegante carta regalo che ne nasconde il contenuto. Una vera propria sorpresa per i bambini che ogni giorno avranno un piccolo dono da aprire e leggere. I 24 libri narrano le storie dei personaggi Disney più amati: da Biancaneve a Rapunzel, da Woody a Saetta McQueen, da Bambi a Nemo. Prezzo: 24,90€

Calendario dell’Avvento 24 days of magic Frozen 2 di Markwins

Calendario dell’avvento contenente 2 Smalti, palette con 8 colori shimmer, 1 borsetta make up, 3 lucidalabbra in vasetto, 3 rossetti, 1 rossetto / lucidalabbra, 1 pennello per ombretti, 1 Illuminante, 1 anello, 1 molletta per capelli, 2 elastici, 1 specchio, 1 pennello per labbra, 1 accessorio unghie, 1 divisore per unghie, 1 pettine e una collana Olaf. Prezzo: 26,00€

Calendario dell’Avvento collezione Disney Animators di shopDisney

Calendario dell’Avvento collezione Disney Animators di shopDisney

Ogni giorno si illumina di magia con il calendario dell’Avvento della collezione Disney Animators! I 24 pezzi da scoprire includono una splendida gamma di personaggi e accessori. Prezzo: 40,00€

Calendario dell’Avvento Festive Minnie di Mad Beauty

Questo bellissimo calendario con 12 bellissimi prodotti per il bagno e la cura del corpo è il regalo perfetto da fare a se stessi o ai propri cari. Un bagno rilassante o una manicure perfetta è quello che ci vuole per prepararsi alle feste in bellezza! Prezzo: 14,99€

Calendario dell’Avvento Disney Pop Princess di Mad Beauty

Con questo kit non ci sarà bisogno della fata madrina. Trasformerà le fan nella principessa che meritano di essere. Il calendario dell’avvento di 12 giorni Mad Beauty: Disney Pop Princess contiene 12 prodotti per il bagno e per il corpo. Prezzo: 14,99€

E voi quale tra questi Calendari dell’Avvento Disney acquisterete?