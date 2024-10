Addio Liam Payne – il ricordo della sua famiglia: “Abbiamo il cuore spezzato”

Nella notte tra il 16 e il 17 Ottobre 2024 si è spento tragicamente Liam Payne, cantante degli One Direction. La sua famiglia ha rilasciato poco fa un messaggio alla BBC nel quale dichiara di avere il cuore spezzato, onora le sue qualità e chiede che venga rispettata la loro privacy in questo momento così doloroso.

Ecco il messaggio della famiglia di Liam:

Abbiamo il cuore spezzato. Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Ci stiamo sostenendo a vicenda come famiglia nel modo migliore che possiamo e chiediamo di avere privacy e tranquillità in questo momento terribile.

I messaggi di addio:

Nelle scorse ore tantissime celebrità, colleghi ed anche il primo ministro britannico hanno detto addio a Liam Payne con messaggio pieni di cordoglio ed ammirazione per il suo talento e carattere. Nessuno degli ex One Direction ha ancora ricordato l’amico, ma diverse persone delle loro famiglie e ex staff della band hanno pubblicato reazioni sui social; la mamma di Harry Styles ha condiviso un cuore spezzato nelle IGS con il commento “era solo un ragazzo”. L’ex truccatrice dei 1D Lou Teasdale ha prima scritto un messaggio per tutti i fan della band per assicurarsi che stiano bene e poi ha condiviso il video di una esibizione dei boys con la scritta “Forever”.

Anche la sorella di Zayn, Doniya Malik ha pubblicato diversi video e foto tributo al cantante, scrivendo nelle stories: “heartbroken”.

Tra le celebrità che hanno espresso cordoglio per Liam ci sono stati Charlie Puth che ha lo ha ricordato come “uno dei primi artisti con cui ho mai lavorato”, mentre Ty Dolla $ign ha scritto: “Avevo parlato con il mio ragazzo solo due giorni fa. Mi mancherai”. I Backstreet Boys hanno condiviso un messaggio condiviso: “Le parole non possono esprimere le emozioni che stiamo provano collettivamente in questo momento. E sembra che il resto del mondo sia sulla stessa barca. I nostri cuori sono con la famiglia di Liam, i suoi amici e le directioners in giro per il mondo”. Anche Benji Mascolo ha condiviso tante stories nel quale ha detto addio a Liam e ha parlato con delicatezza ed eloquenza di disturbi mentali e dipendenza che affliggono tanti artisti.

Ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Liam Payne:

Nelle ultime ore è stato rivelato che Liam Payne soggiornava all’hotel CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires, situato nell’omonimo e prestigioso quartiere Palermo (dove giravano anche la serie tv Violetta, ndr) ed era arrivato in Argentina con la fidanzata il 30 Settembre.

Poco prima della sua morte un membro dello staff dell’hotel ha chiamato la polizia per segnalare la presenza di un ospite molto agitato ed aggressivo, possibilmente sotto l’effetto di alcol e droghe; nella segnalazione lo staff dice di essere preoccupato perché alloggiava in una camera di hotel ad un piano alto con balcone.