Taylor Swift – I Knew You Were Trouble: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è I Knew You Were Trouble. In uno dei brano più amati del disco la cantante parla di una relazione tossica che sapeva essere destinata a fallire; nella canzone, infatti, parla di una storia con il classico bad boy, ma incolpa se stessa per non aver dato ascolto al suo istinto ed essersi messa in una situazione che sapeva essere tossica sin dal primo incontro. I Knew You Were Trouble è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Harry Styles, che poi è stata esplorata più a fondo in 1989.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di Treacherous di Taylor Swift:

Testo di Treacherous di Taylor Swift:

[Intro]

[Verse 1]

Once upon a time, a few mistakes ago

I was in your sights, you got me alone

You found me, you found me, you found me

I guess you didn’t care, and I guess I liked that

And when I fell hard, you took a step back

Without me, without me, without me

[Pre-Chorus]

And he’s long gone when he’s next to me

And I realize the blame is on me

[Chorus]

‘Cause I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to places I’d never been

‘Til you put me down, oh

I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to places I’d never been

Now I’m lying on the cold hard ground

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh

Trouble, trouble, trouble

Oh, oh-oh

Trouble, trouble, trouble

[Verse 2]

No apologies, he’ll never see you cry

Pretends he doesn’t know that he’s the reason why

You’re drowning, you’re drowning, you’re drowning

And I heard you moved on from whispers on the street

A new notch in your belt is all I’ll ever be

And now I see, now I see, now I see

[Pre-Chorus]

He was long gone when he met me

And I realize the joke is on me, hey

[Chorus]

I knew you were trouble when you walked in (Oh)

So shame on me now

Flew me to places I’d never been

‘Til you put me down, oh

I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to places I’d never been (Yeah)

Now I’m lying on the cold hard ground

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh (Yeah)

Trouble, trouble, trouble

Oh, oh-oh

Trouble, trouble, trouble

[Bridge]

And the saddest fear

Comes creeping in

That you never loved me

Or her, or anyone, or anything

Yeah

[Chorus]

I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to places I’d never been (Never been)

‘Til you put me down, oh

I knew you were trouble when you walked in (Knew it right there)

So shame on me now (Knew it right there)

Flew me to places I’d never been (Ooh)

Now I’m lying on the cold hard ground

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh

Trouble, trouble, trouble (Oh)

Oh, oh-oh

Trouble, trouble, trouble

I knew you were trouble when you walked in

Trouble, trouble, trouble

I knew you were trouble when you walked in

Trouble, trouble, trouble

Traduzione di I knew you were trouble di Taylor Swift:

[Intro]

[Verse 1]

C’era una volta, un paio di errori fa

Mi hai visto, mi hai trovata sola

Mi hai trovata, mi hai trovata, mi hai trovata

Immagino che non ti importasse, e penso che mi piacesse

E quando mi sono innamorata, tu hai fatto un passo indietro

Senza di me, senza di me, senza di me

[Pre-Chorus]

E se ne era già andato, quando era al mio fianco

e ho capito che la colpa è mia

[Chorus]

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

finché non mi hai buttato giù, oh

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

ed ora sono sdraiata sul terreno freddo

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio

[Verse 2]

Niente scuse, non mi ha mai visto piangere

fa finta di non sapere che è lui la ragione

per la quale stai affogando, stai affogando, stai affogando

e le voci dicono che sei andato avanti

e io non sono altro che un’altra tacca sulla tua cintura

e ora lo vedo, lo vedo, lo vedo

[Pre-Chorus]

se ne era già andato, quando era al mio fianco

e ho capito che la colpa è mia

[Chorus]

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

finché non mi hai buttato giù, oh

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

ed ora sono sdraiata sul terreno freddo

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio

Trouble, trouble, trouble

[Bridge]

E la paura più triste

si avvicina

che non mi ha mai amato

o lei, o chiunque, o qualunque cosa

Yeah

[Chorus]

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

finché non mi hai buttato giù, oh

perché sapevo che eri un guaio quando sei arrivato

adesso la vergogna è mia

Mi hai portato in posti in cui non ero mai stata

ed ora sono sdraiata sul terreno freddo

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio

Oh, oh-oh

guaio, guaio, guaio