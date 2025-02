Simone Cristicchi e Amara: il video del duetto a Sanremo 2025

Simone Cristicchi, in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano Quando sarai piccola, nella serata delle cover duetterà con Amara sulle note de La Cura, uno dei brani più amati di Franco Battiato.

Simone Cristicchi e Amara (Erika Mineo) insieme sono stati ospiti del Premio Tenco 2024 al Teatro Ariston di Sanremo, dove hanno regalato al pubblico un emozionante live acustico di Abbi cura di me (vincitore del Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale al Festival di Sanremo 2019), Che sia benedetta (scritta da Amara con Salvatore Mineo e interpretato da Fiorella Mannoia, al 2° posto al Festival di Sanremo 2017) e, in chiusura, L’ombra della luce, un omaggio al Maestro Franco Battiato.

Simone Cristicchi e Amara

Oltre al duetto sulle note de La cura a Sanremo 2025, i due artisti sono impegnati nelle repliche del loro tour Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato, che da giugno del 2022 fino ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, registrando numerosi sold out nei più prestigiosi teatri italiani. A partire dal mese di marzo, poi, torneranno in scena e calcheranno il palco del Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire a Imperia, a Trento, a Jesolo (Venezia) e, accompagnati da Orchestra Sinfonica, a Taranto, a Potenza e a Matera.

Il 14 febbraio esce in digitale, cd e vinile Dalle tenebre alla luce, la speciale edizione dell’ultimo album di Simone Cristicchi che contiene anche Quando sarai piccola, brano scritto dallo stesso artista con Nicola Brunialti e con la musica composta proprio da Cristicchi e da Amara.

