Louis Tomlison – All those voices: il film documentario in streaming su Paramount +

Il film documentario di Louis Tomlinson All of those Voices sarà presto disponibile, comodamente, in streaming!

Il 31enne ex cantante degli One Direction ha annunciato per la prima volta l’uscita della pellicola nel mese di febbraio che è uscito nei cinema di tutto il mondo lo scorso marzo.

Louis, in quell’occasione, ha anche ricevuto il supporto di uno dei suoi ex compagni di band 1D alla première del film, tra cui Liam Payne che di recente ha avuto un problema di salute. Ecco la sinossi ufficiale del docu-film.

“All of those Voices offre uno sguardo fresco, crudo e reale al viaggio musicale di Louis Tomlinson e offre al pubblico una visione intima e senza fronzoli della sua vita e carriera. Attraverso video amatoriali mai visti prima, inclusi filmati inediti del periodo di Tomlinson negli One Direction e l’accesso dietro le quinte del suo tour mondiale del 2022, tutto esaurito, il film offre una prospettiva unica su cosa significhi essere un musicista nel frenetico mondo di oggi, un mondo frenetico.”

“Sono davvero entusiasta di annunciare che All of those Voices sarà disponibile per lo streaming su Paramount+. Questo film significa tutto per me e non vedo l’ora di averlo in giro per il mondo!” ha condiviso Louis Tomlison in un comunicato stampa.

Ma quando esce in Italia il film di Louis? All of those Voices sarà presentato in anteprima su Paramount+ martedì 4 ottobre negli Stati Uniti e in Canada e mercoledì 5 ottobre nel Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud.

Il trailer del film documentario di Louis Tomlinson

