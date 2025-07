Sta per tornare una delle serie più amate degli ultimi anni, e con lei anche tutte le emozioni, le lacrime e i triangoli amorosi che ci hanno tenute incollate allo schermo. The Summer I Turned Pretty 3 (o L’estate nei tuoi occhi, per chi preferisce il titolo italiano) debutterà il 16 luglio su Prime Video, e noi abbiamo raccolto per voi tutto quello che c’è da sapere prima di premere play.

The Summer I Turned Pretty 3: tutto quello che devi sapere prima di tuffarti nella stagione finale

Quando escono gli episodi di The Summer I Turned Pretty 3?

Si parte col botto: i primi due episodi saranno disponibili mercoledì 16 luglio alle ore 9:00 del mattino. In totale la stagione sarà composta da 11 episodi, che usciranno a cadenza settimanale fino al gran finale del 17 settembre. Quindi sì, l’estate sarà ufficialmente dedicata a Belly, Conrad e Jeremiah.

Addio Cousins Beach

È ufficiale: questa sarà l’ultima stagione della serie. Nonostante i rumor che parlavano di possibili spin-off, Jenny Han ha confermato che non ci sono piani per continuare lo show. Dovremo davvero salutare per sempre i protagonisti che abbiamo amato per tre estati.

Salto temporale e grandi cambiamenti

La terza stagione si apre con un salto temporale di due anni. Belly è al college – lo stesso di Jeremiah – e sì, stanno ancora insieme. Ma non solo: hanno intenzione di sposarsi. Subito. Non “tra qualche anno”, ma adesso.

Conrad, invece, studia medicina a Stanford e sembra essere cresciuto molto rispetto al ragazzo confuso che avevamo lasciato alla fine della stagione 2. In generale, i personaggi stanno diventando adulti, e anche le tematiche della serie si faranno più mature e intense.

Nuovi arrivi e qualche addio in The Summer I Turned Pretty 3

Il cast si arricchisce di nuovi personaggi (di cui parleremo in un approfondimento dedicato), ma c’è anche una perdita dolorosa per i fan: Cam non farà parte della stagione finale. Un addio che peserà, soprattutto per chi amava il suo equilibrio e la sua dolcezza.

I flashback? Ci aiuteranno a capire tutto

Non temere: non ci perderemo nulla di quello che è successo in questi due anni. La stagione includerà diversi flashback per raccontare i momenti chiave che hanno portato Belly, Conrad e Jeremiah dove sono ora.

Drama familiare in arrivo

Preparate i fazzoletti, perché Jenny Han ha promesso che questa sarà la stagione più drammatica di tutte. Il cuore del conflitto? Il rapporto da sempre complicato tra Belly e sua madre, Laurel. La scelta di Belly di sposarsi scatenerà una frattura profonda tra le due, che si troveranno più lontane che mai.

Taylor & Steven, genitori, e tanta musica

Anche Taylor e Steven sono ancora insieme, ma la loro relazione sarà tutt’altro che stabile. Vedremo i consueti tira e molla, ma anche un focus maggiore sulle vite dei genitori, un aspetto spesso secondario che qui troverà spazio e peso narrativo.

E a proposito di emozioni: le canzoni di Taylor Swift torneranno a far parte della colonna sonora, come ormai tradizione della serie. Aspettiamoci brani che ci spezzeranno il cuore… ma magari anche qualche mashup sorprendente.

Un matrimonio? Sì, ma…

Possiamo dirlo con certezza: un matrimonio ci sarà. Ma non sappiamo ancora chi si sposerà, né quando. Una cosa è certa: sarà uno dei momenti più intensi della serie.

Ah, quasi dimenticavamo: Jenny Han farà un cameo anche in questa stagione. Occhi aperti durante la visione!

