Jungkook dei BTS annuncia il misterioso progetto I AM STILL

Jungkook ha annunciato che un progetto intitolato JUNGKOOK: I AM STILL sarà presto nei cinema.

Sebbene l’annuncio non specifichi la natura dell’opera, i fan dei BTS di cui Jungkook fa parte, gli ARMY, ipotizzano che potrebbe trattarsi di un documentario.

Durante le promozioni per il suo singolo, Seven, e il suo primo album solista, Golden, Jungkook è apparso nella serie SUCHWITA del suo compagno di band SUGA, dove ha rivelato che stava girando, appunto, un docu-film.

Discutendo del progetto, l’artista ha anche spiegato la differenza tra filmare insieme ai suoi colleghi e lavorare da solo. “Quando filmi con gli altri membri, le telecamere non sono tutte focalizzate su di te. Ma mi sento sempre sotto pressione quando parlo da solo davanti alle telecamere.”

Gli ARMY hanno rispolverato, inoltre, una clip in cui il cantante condivide i suoi obiettivi dopo essersi arruolato nell’esercito, dicendo loro di aspettare circa sei mesi prima di poter avere delle novità.

Ebbene quel periodo è appena trascorso e ciò suggerisce che JUNGKOOK: I AM STILL potrebbe essere il documentario e il progetto che ha chiesto ai fan di attendere.

Non ci sono ulteriori dettagli sull’annuncio riguardo una data di uscita o un teaser. Il fandom è però sorpreso ed entusiasta di vedere Jungkook sul grande schermo.

Prima di nuovi aggiornamenti, gli amanti dei BTS potranno anche vederlo al fianco di Jimin nella prossima uscita della loro serie, Are You Sure?!, in anteprima esclusiva su Disney+ l’8 agosto.

Guarda il trailer qui sotto

Seven è il primo singolo solista di Jungkook. Il brano ha battuto ogni record trascorrendo 9 settimane consecutive alla posizione numero 1, regnando a livello mondiale come canzone dell’estate 2023.

Dopo l’uscita dell’album di debutto, Golden, l’artista ha rilasciato un ulteriore singolo dedicato proprio all’amore per i suoi fan e per quelli dei BTS, intitolato Never Let Go.

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e significato di Never Let Go