Zombies 3: ecco il primo teaser video del film

Ecco il primo teaser video di Zombies 3! La clip è disponibile da venerdì 1 ottobre e in 15 secondi ci offre la possibilità di dare una prima occhiata alle scene del nuovo capitolo.

Nel video possiamo vedere in azione il cast composto da Trevor Tordjman, Meg Donnelly, Chandler Kinney, Pearce Joza, Kylee Russell, Ariel Martin, Carla Jeffery and James Godfrey.



Nel terzo film della saga si aggiungono alle altre anche tre nuove star, una di loro proveniente da High School Musical: The Musical: The Series! Matt Cornett è infatti l’interprete di un alieno di nome A-Lan.

In Zombies, come ricorderete, abbiamo imparato a conoscere la storia della città di Seabrook dove gli esseri umani odiano gli zombies che dopo un’invasione scatenatasi anni prima vivono isolati nel quartiere di Zombieland. Ma ad un certo punto Zed, star del football, incontra la bella Addison, stringendo un legame che costringerà i rigidi cittadini della cittadina ad imparare l’accettazione.

Una cosa che sappiamo di questo tanto atteso film è che verrà aggiunto un nuovo tipo di personaggio. Stiamo parlando degli extraterrestri! Qui sotto trovate la sinossi del film rivelata da Disney Channel!

What are you – zom, pom or werewolf? #ZOMBIES3 is coming your way in 2022! 🧟 pic.twitter.com/lxv03vd7zP

— Disney Channel (@DisneyChannel) October 1, 2021