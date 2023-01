Taylor Swift – Lavender Haze: Video ufficiale, testo, traduzione e significato

I fan hanno “incontrato” ancora una volta Taylor Swift a mezzanotte (o le 6 del mattino in Italia) perché ha regalato un nuovo video ufficiale per un brano estratto dal suo ultimo disco Midnights: si tratta del magico mv di Lavender Haze.

Significato di Lavender Haze:

Taylor Swift ha raccontato di aver sentito per la prima volta il termine “Lavender Haze” durante una puntata della serie tv Mad Men ed ha spiegato che si tratta di una frase usata molto negli anni ’50 per descrivere l’innamoramento; la cantante ha detto che lei in 6 anni di relazione con Joe Alwin ha dovuto schivare tanti rumor strani ed illazioni ed ha ignorato tutto pure di poter restare in questa “Lavender Haze”. Il brano parla di questo.

Ecco il video ufficiale di Lavander Haze:

Testo Lavender Haze:

[Intro]

Meet me at midnight

[Verse 1]

Staring at the ceiling with you

Oh, you don’t ever say too much

And you don’t really read into

My melancholia

[Pre-Chorus]

I’ve been under scrutiny (Yeah, oh, yeah)

You handled it beautifully (Yeah, oh, yeah)

All this shit is new to me (Yeah, oh, yeah)

[Chorus]

I feel

The lavender haze creepin’ up on me

So real

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want for me

I just wanna stay in our lavender haze

[Verse 2]

All they keep asking me (All they keep asking me)

Is if I’m gonna be your bride

The only kinda girl they see (Only kinda girl they see)

Is a one-night or a wife

[Pre-Chorus]

I find it dizzying (Yeah, oh, yeah)

They’re bringin’ up my history (Yeah, oh, yeah)

But you ain’t even listening (Yeah, oh, yeah)

Oh

[Chorus]

I feel

The lavender haze creepin’ up on me

So real

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want for me

I just wanna stay in our lavender haze

[Post-Chorus]

The lavender haze

[Bridge]

Talk your talking, go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk (Off my desk)

Talk your talking, go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

[Chorus]

I feel (I feel)

The lavender haze creepin’ up on me

So real

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal (No deal)

The 1950s shit they want for me

I just wanna stay in our lavender haze (Oh)

[Outro]

Get it off your chest

Get it off my desk

The lavender haze

I just wanna stay

I just wanna stay in our lavender haze

Traduzione Lavender Haze:

[Intro]

Incontrami a mezzanotte

[Verse 1]

Guardo il soffitto con te

Oh, non nemmeno molto

e non ci leggo nemmeno tanto

la mia malinconia

[Pre-Chorus]

Sono stata sotto esame minuzioso (Yeah, oh, yeah)

l’hai gestito in modo bellissimo (Yeah, oh, yeah)

Tutta questa me**a è nuova per me (Yeah, oh, yeah)

[Chorus]

Sento

Una foschia color lavanda salire su di me

così reale

mi chiedo se ti importi qualcosa di quello che dice la gente

nessun problema

la roba anni ’50 dei vogliono per me

voglio restare nella nostra foschia color lavanda

[Verse 2]

Tutti mi chiedono (Tutti mi chiedono)

se diventerò la tua sposa

l’unico tipo di ragazza che vedono (l’unico tipo di ragazza che vedono)

è una notte o una sposa

[Pre-Chorus]

lo trovo disorientante (Yeah, oh, yeah)

loro ritirano fuori la mia storia (Yeah, oh, yeah)

ma tu non stai nemmeno ascoltando (Yeah, oh, yeah)

Oh

[Chorus]

Sento

Una foschia color lavanda salire su di me

così reale

mi chiedo se ti importi qualcosa di quello che dice la gente

nessun problema

la roba anni ’50 dei vogliono per me

voglio restare nella nostra foschia color lavanda

[Post-Chorus]

La foschia color lavanda

[Bridge]

Fate i vostri discorsi, andate virali

i ho bisogno sono di questa spirale d’amore

buttalo fuori

toglilo dalla mia scrivania (dalla mia scrivania)

Fate i vostri discorsi, andate virali

io ho bisogno sono di questa spirale d’amore

buttalo fuori

toglilo dalla mia scrivania

[Chorus]

Sento

Una foschia color lavanda salire su di me

così reale

mi chiedo se ti importi qualcosa di quello che dice la gente

nessun problema

la roba anni ’50 dei vogliono per me

voglio restare nella nostra foschia color lavanda

[Outro]

buttalo fuori

toglilo dalla mia scrivania

foschia color lavanda

Voglio stare

voglio stare in questa spirale d’amore

Le parole di Taylor Swift su Midnights:

Taylor Swift ha spiegato che Midnights non una compilation di canzoni mai pubblicate, ma di brani nuovi che ha scritto pensando a notti insonni che ha vissuto durante la sua vita: notti felici, tristi, tormentate, notti che hanno lasciato il segno.

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.