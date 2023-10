Il Collegio 8: recensione della terza puntata del 15 ottobre

Giro di boa per gli studenti de Il Collegio 8. Con la terza puntata trasmessa domenica 15 ottobre su Rai 2 e disponibile su Rai Play, i collegiali hanno affrontato un esame di sbarramento.

L’esito ha comportato l’uscita di Daniele Marrone, insufficiente e demotivato. Rayn Greco, invece, ha approfittato di un paio di giorni in isolamento per rimettersi al passo.

Alessia Schiavella è stata la new entry che si è aggiunta agli altri collegiali e sin dai suoi primi attimi nel collegio si è fatta notare per la voce a dir poco squillante!

Recensione della terza puntata

Ne Il Collegio 8 c’è qualcosa di molto diverso, rispetto alle precedenti edizioni. E quella differenza sta soprattutto nel fattore tempo.

Le riprese, come sappiamo, sono avvenute nell’arco di soli 20 giorni. Perciò, si percepisce sempre di più che una settimana televisiva, nel concreto, di giorni ne equivale a tre.

Per via di questi tempi così ristretti, ancora più evidente nella terza puntata è stata l’assenza di un vero e proprio focus sulle dinamiche tra i ragazzi e tra i ragazzi e i prof.

Fatta qualche piccola eccezione, come nel caso di Maria Rosa Petolicchio e di Anna Pia Costanzo che con il suo “ragnone” pure questa volta si è resa protagonista della scena più memorabile.

Per il resto, le interazioni (simpatie, inimicizie, etc..) e i frammenti di vita quotidiana in collegio sono emersi ad un livello minimo indispensabile. E questo per poter seguire, evidentemente, il ritmo delle esigenze autorali.

Ad esempio, avremmo voluto saperne di più riguardo l’occhio di Enrico Di Clemente, ancora afflitto da un terribile orzaiolo.

Almeno c’è stato il tempo, per fortuna, per i consueti spunti di riflessione. Commoventi e ben narrati, hanno portato alla luce la componente psicologica dei partecipanti.

Come quello in cui Aurora Costantini ha confessato di aver paura di diventare apatica e di essere consapevole di aver indossato per troppo tempo una maschera.

Proprio come con Antonio Orefice nel primo, anche in questo terzo episodio, il momento culmine ha coinciso con l’arrivo degli ospiti.

Si tratta del divulgatore scientifico Barbascura X e del cantautore Leo Gassman.

Leo, in particolare, ha portato la sua musica e ha mostrato le sue fragilità, spiegando come dalla convivenza di sogni e paure si possa diventare dei veri artisti.

E voi cosa ne pensate della terza puntata de Il Collegio 8?