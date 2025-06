My life with the Walter boys 2: ecco il periodo d’uscita

My life with the Walter boys 2 finalmente è stato rivelato il periodo d’uscita e le prime immagini ufficiali dei nuovi episodi. Preparatevi perché la serie arriverà prima del previsto.

My life with the Walter boys 2: tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione della serie

La seconda stagione di Uno splendido errore è in arrivo! Ecco una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta 👀 pic.twitter.com/5bVVGV4kq5 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 24, 2025

My life with the Walter boys 2 debutterà su Netflix già nell’estate 2025. Il giorno preciso ancora non lo sappiamo ma secondo noi da metà agosto in avanti potrebbe essere idoneo qualsiasi giorno, anche se fine estate sarebbe stato il periodo perfetto.

La prima stagione ha seguito la quindicenne Jackie Howard mentre si trasferisce dall’abbagliante Manhattan alla rurale Silver Falls, in Colorado, per vivere con la sua nuova tutrice: la migliore amica di sua madre, Katherine (Sarah Rafferty), che sta crescendo 10 figli con il marito George (Marc Blucas). Mentre si sistema nella sua nuova, caotica casa di campagna, Jackie è determinata a rimanere concentrata sul suo sogno di entrare a Princeton… il tutto mentre cerca di capire i suoi sentimenti per due fratelli Walter molto diversi: l’affidabile e studioso Alex e il misterioso e tormentato Cole.

Dato che Jackie ha lasciato Silver Falls in fretta e furia alla fine della prima stagione, Rodriguez afferma che il suo personaggio sta “cercando di capire dove si colloca in questa stagione. Di certo non sta cercando di perdere nessuna delle due parti di sé, e sta cercando di assicurarsi che possano coesistere”.

La seconda stagione per il cast è più grande e migliore sotto ogni aspetto: dalla trama ai set. E ci sarà ancora più drama.

La sinossi di My life with the Walter boys 2

Katherine convincerà Jackie a tornare in Colorado, dopo aver passato l’estate e NY. la protagonista è decisa a fare ammenda con Alex e a stabilire dei limiti con Cole, trovando al contempo il suo posto nella famiglia Walter. Ma reintegrarsi non è così facile. Alex, che è cambiato molto durante l’estate, non è molto entusiasta dei tentativi di Jackie di riallacciare i rapporti, dato che è concentrato sull’allenamento per un rischioso rodeo. Pure Cole è cambiato: ora ha un nuovo ruolo a scuola, ma quando questo non riesce a colmare il vuoto lasciato dal non giocare a football, i suoi vecchi modi di fare si insinuano e causano drammi. Preparatevi perchè Jackie in questa stagione sarà costretta a fare una scelta che potrebbe distruggere tutto ciò che ha faticato a ricostruire. magari sceglierà tra i due fratelli?

