Amici 24: vince Daniele, il trionfo del talento che emoziona

Foto: Red Communications – Betti Soldati

C’è qualcosa di raro e potente nel vedere un ragazzo di appena 18 anni affrontare una finale con la grazia e l’energia di chi ha già capito chi è, ma che sa di avere ancora tanto da scoprire e da dare. Daniele Doria ha vinto Amici 24 non solo perché è un ballerino forte, espressivo, sincronizzato con i professionisti, ma perché ha saputo toccare qualcosa nel profondo in chi lo guardava.

Ieri sera ha ballato sui tacchi. Non per provocare, ma per mettersi in gioco, ancora una volta e ancora di più. Ha introdotto lui stesso ogni sua esibizione e ha spiegato le sue difficoltà con una genuinità fuori dal comune. Ogni movimento sembrava una dichiarazione: “ora vi mostro chi sono davvero”.

La sua espressività è stata, in questo serale, sempre descrittiva delle coreografie: Daniele ha portato in scena dei veri e propri racconti, piccoli film che prendevano vita grazie ai suoi movimenti e al suo volto magnetico. Non recitava un’emozione: la trasmetteva. Anche le coreografie più semplici risultavano incisive e questo può farlo solo chi ha una vera preparazione.

E pensare che agli inizi, durante il pomeridiano, qualcuno lo considerava poco riconoscibile, non abbastanza interpretativo. Ma proprio lì, in quel silenzio iniziale, si preparava la sua vittoria, con pazienza e dedizione.

Il giovane di origini campane ha sempre mantenuto un comportamento discreto, disposto a mettersi in discussione. Dopo l’eliminazione dell’altrettanto meritevole Nicolò (a cui auguriamo il meglio con tutto il cuore, così come a tutti gli altri concorrenti), la sua vittoria rappresenta il giusto finale di questa edizione ed è il segnale che la semplicità ha ancora il potere di conquistare il pubblico.

In un mondo che spesso esalta il rumore, il ballerino ha riportato al centro l’essenza. I fan si sono mobilitati con un senso di giustizia quasi istintivo, che ricorda le prime edizioni del talent. Quando votare era un gesto d’amore per qualcuno in cui si rivedeva il proprio vissuto e i propri sogni.

Cosa ne pensate della vittoria di Daniele ad Amici 24?