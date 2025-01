Taylor Swift: Joe Alwyn parla della fine della relazione con la cantante

Joe Alwyn ha recentemente parlato con The Guardian della sua rottura con Taylor Swift, avvenuta nel 2023 dopo sei anni di relazione. Nonostante i loro nomi siano ancora spesso associati, Alwyn ha dichiarato di essere andato avanti e invita gli altri a fare lo stesso. Ha sottolineato come questa fase della sua vita appartenga al passato e che ora preferisce concentrarsi su altri aspetti significativi.

Alla domanda se “la sua relazione con Swift ha messo in ombra la sua carriera” ha risposto: “Ho cercato di concentrarmi solo su ciò che posso controllare. Fin dall’inizio, ho cercato di concentrarmi sulle cose che sono significative per me: amici, famiglia, lavoro, ovviamente. Quindi, per quanto riguarda il rumore esterno, penso di aver fatto quello che fanno molte persone che si trovano sotto i riflettori, ovvero cercare di ignorarlo. Se non lo fai, e se lasci entrare tutte quelle altre cose, e se iniziano a influenzare te e il tuo comportamento, stai vivendo dall’esterno verso l’interno. E allora sei rovinato“.

Joe ha anche parlato della gestione del clamore mediatico e della decisione sua e di Taylor di mantenere privati i dettagli della loro storia d’amore. “Come tutti sanno, noi insieme, entrambi, reciprocamente, abbiamo deciso di mantenere privati i dettagli più personali della nostra relazione. Non è mai stato qualcosa di commerciabile e non vedo alcun motivo per cambiare ora”.

Inoltre, l’attore ha espresso il suo punto di vista sulle citazioni di Taylor Swift nell’ultimo album, The Tortured Poets Department. “Le sue canzoni sono sempre state molto personali e profonde e questo album non fa eccezione. Ho visto che alcune delle sue canzoni fanno riferimento alla nostra relazione e penso che sia un modo per lei di elaborare i suoi sentimenti. È importante rispettare il suo processo creativo e le sue scelte artistiche“.

L’artista londinese ha anche parlato di come gestire una rottura pubblica, soprattutto dopo che Swift ha iniziato a frequentare apertamente Travis Kelce. “Hai qualcosa di molto reale improvvisamente gettato in uno spazio molto irreale: tabloid, social media, stampa, dove viene poi sezionato, speculato, snaturato fino a renderlo irriconoscibile. E la verità è che, per quanto riguarda quest’ultimo punto, ci sarà sempre un divario tra ciò che si sa e ciò che si dice. Ho fatto pace con questo“.

La storia tra Taylor Swift e Joe Alwyn sembra essersi conclusa senza rancori da parte dell’attore. Voi cosa ne pensate?