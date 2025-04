Harry Potter: annunciati i membri del cast della serie HBO

Dopo i precedenti annunci Warner ha svelato i nomi dei nuovi componenti del cast della serie di Harry Potter John Lithgow, vincitore di sei Emmy, due Tony Award, un Olivier e nominato per il BAFTA e l’Oscar, nel ruolo di Albus Silente; Janet McTeer, vincitrice di un Tony Award, di un Golden Globe e di un Olivier, e nominata per un Oscar e un Emmy, nel ruolo di Minerva McGranitt; Paapa Essiedu, nominato per un Emmy, un Olivier e un BAFTA, nel ruolo di Severus Piton; e Nick Frost, nominato per un BIFA (British Independent Film Awards), nel ruolo di Rubeus Hagrid. I nuovi membri del cast, annunciati come ospiti o ricorrenti, includono Luke Thallon nel ruolo di Quirinius Raptor e il vincitore di 5 BAFTA, Paul Whitehouse, nel ruolo di Argus Gazza.

Ancora nessuna news in merito agli attori che interpreteranno i protagonisti andando a vestire i ruoli che furono di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

A proposito della serie tv di Harry Potter

La serie sarà un adattamento fedele dell’amata saga di libri di Harry Potter dall’autrice J.K. Rowling, che sarà anche produttore esecutivo, e vedrà la presenza di un cast entusiasmante e talentuoso che guiderà una nuova generazione di appassionati alla scoperta del mondo fantastico e degli inconici personaggi di Harry Potter, che i fan adorano da oltre 25 anni. Esplorando tutti gli angoli del mondo magico, ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente, e sarà disponibile in esclusiva su Max dove la piattaforma è presente a livello globale, inclusi i prossimi mercati come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia, tra gli altri. I film originali, i grandi classici tanto amati, resteranno al cuore del franchise e saranno disponibili in visione in tutto il mondo.

