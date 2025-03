Benji e Fede – Anni d’oro (Testo e Video Ufficiale)

Anni d’oro di Benji & Fede è il primo singolo inedito, dopo la pubblicazione dell’album della reunion REWIND che ha esordito ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Anni D’oro, in uscita il 21 marzo 2025, è un inno alla ricerca dei propri anni migliori, si tratta di un viaggio interiore tra sogno e realtà, tra rabbia e speranza.

Con un ritornello che celebra l’importanza dei ricordi, il singolo invita a vivere ogni momento nel qui ed ora, senza mai smettere di credere nel cambiamento.

Benji & Fede torneranno live il 17 settembre a Roma all’Auditorium Parco della musica e il 19 settembre a Milano al Corroponte. Puoi trovare tutte le informazioni sui concerti su Vivoconcerti.it.

Il video ufficiale della canzone

Testo Anni d’oro di Benji e Fede

Cosa vuol dire cadere?

Dicono che sia questione di equilibrio e di stabilità

Dimmi che cosa succede tra noi

Qual è la strada di casa?

Dimmi dov’è che si va

Io sono atterrato in un sogno

Che adesso è un mare di rabbia

Scusa se perdo la calma

Quando vorrei dire salvami

Forse è sempre questo orgoglio che mi frega

Riportami dove la musica è leggera

Stanotte il cielo è solo per noi

Esprimi un desiderio e non dirmelo mai

Le canzoni sono stelle, per chi sogna ancora

Se cadono si avverano una volta sola

Fammi una foto ricordo

Quando rido e non me ne accorgo

Mettiamo il mondo in stand-by, che lo sai tutto cambia e io resto chi sono

Questi sono i nostri anni d’oro

Io parlerò al tempo che passa

Da un finestrino sul mondo

Mi basta solo un secondo

Un treno Roma Los Angeles

Sai quante volte canto il tuo nome sul pianoforte

Solo per dirti Goodbye

Stanotte il cielo è solo per noi

Esprimi un desiderio e non dirmelo mai

Le canzoni sono stelle, per chi sogna ancora

Se cadono si avverano una volta sola

Fammi una foto ricordo

Quando rido e non me ne accorgo

Mettiamo il mondo in stand-by, che lo sai tutto cambia e io resto chi sono

Questi sono i nostri anni d’oro

Resta qui come le canzoni, quando fuori piove

Sai, ci fanno compagnia

Mi farà male, ma so che riparto ogni volta che sbaglio

Si coprirà d’oro ogni singolo taglio

Non sono perfetto, ma non mi nascondo

Facciamoci un’ultima foto ricordo

Stanotte il cielo è solo per noi

Tra mille luci colorate come in un live

Se spengono la musica cantiamo ancora

Due voci insieme sembrano una voce sola

Fammi una foto ricordo

Quando rido e non me ne accorgo

Mettiamo il mondo in stand-by, che lo sai tutto cambia e io resto chi sono

Questi sono i nostri anni d’oro

Cosa ne pensate di questa canzone di Benji e Fede?