Only Murders in the Building 5: nuovi ingressi nel cast

La quinta stagione di Only Murders in the Building promette di essere a dir poco stellare. Tantissimi sono gli ingressi di lusso nel cast della nuova stagione dell’amatissima serie Disney+: da Renée Zellweger a Christoph Waltz fino ad arrivare a Logan Lerman. Ecco tutto quello che dovete sapere su Only Murders in the Building 5.

Only Murders in the Building 5: tutto quello che dovete sapere

Il cast di ella quinta stagione di Only Murders in the Building, in uscita su Disney Plus già la prossima estate, si amplia di star molto amate dai giovanissimi e non solo.

Logan Lerman, Renée Zellweger, Christoph Waltz e Keegan-Michael Key entro a fare parte del cast della serie con ruoli da regular. Questo significa che non saranno solo gusto star. Vedere nuovamente l’attore noto a tutti per aver prestato il volto al giovane Percy Jackson nel primo film della saga di Rick Riordan ci rende molto felici. Purtroppo non sappiamo ancora dirvi chi andranno ad interpretare i vari attori, tutti i dettagli sui loro ruoli sono attualmente segretati; cosi la trama della quinta stagione, attualmente in produzione, non è ancora stata resa nota.

Cosa sappiamo su Only Murders in the Building 5?

Nel cast della quinta stagione figurerà anche Tea Leoni, il cui personaggio faceva la sua apparizione proprio negli istanti conclusivi della quarta stagione della serie. Minuti che ricollegavano il finale al prossimo capitolo della serie ed ad un nuovo misterioso omicidio nell’edificio.

Ovviamente ritorna il cast storico composto da: Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

La nuova stagione della serie Disney+ dovrebbe debuttare nell’estate del 2025 ma ancora non ha una data d’uscita ufficiale.

Di cosa parla Only Murders in the Building?

Tre estranei che condividono la stessa ossessione per il genere true crime si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima.

