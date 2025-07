My life with the Walter boys 2: il teaser trailer

Netflix ha finalmente distribuito il teaser trailer di My life with the Walter boys 2, che come rivelato qualche giorno fa debutterà sulla piattaforma il 28 agosto. Ecco tutto quello che dovete sapere su My life with the Walter boys 2.

My life with the Walter boys 2: ecco l’atteso teaser trailer

In soli 49 secondi Netflix preannuncia una stagione scoppiettante.

Netflix ha svelato un teaser trailer per la seconda stagione della serie young adult, basata sul libro di Ali Novak, con la colonna sonora di “Free To Love” di The Red Collective & erloom. Dopo il caos del finale della scorsa stagione, in cui Alex Walter (Ashby Gentry) ha detto a Jackie Howard (Nikki Rodriguez) di amarla e suo fratello Cole (Noah LaLonde) l’ha baciata, Jackie si è ritirata a New York per schiarirsi le idee.

“Ho passato tutta l’estate a rimuginare su come e perché me ne sono andata”, racconta la voce di Rodriguez mentre Jackie cammina per le strade trafficate e affollate di New York City, che un tempo era la sua casa. “Non appartengo più a nessun posto.”

Katherine Walter (Sarah Rafferty), la migliore amica di Jackie dai tempi del college, sostiene che il suo posto sia a Silver Falls, in Colorado, con la famiglia Walter: Katherine, suo marito George (Marc Blucas) e i loro nove figli maschi e una femmina.

Probabilmente scoppierà una tensione quando Jackie deciderà di tornare al ranch dei Walter, perché entrambi i ragazzi, coinvolti in un triangolo amoroso con lei, non sono esattamente entusiasti del suo ritorno, in particolare Alex, che sembra essersi rimesso in carreggiata durante l’estate lavorando come bracciante al ranch. Persino il fratello maggiore, e attraente, Cole, commenta il cambiamento quando va a prendere Alex alla fermata dell’autobus.

Alla fine, è Cole a chiedere a Jackie “Perché sei tornata davvero?”

La nuova stagione arriverà su Netflix il 28 agosto.

