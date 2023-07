Harry Styles chiude a Reggio Emilia il Love On Tour con una canzone al piano

È terminato il Love on Tour di Harry Styles che ha concluso il suo imponente tour a Reggio Emilia, all’RCF Arena, sabato sera, 22 luglio.

Harry ha chiuso lo show con una canzone ancora senza titolo, completamente sconosciuta per le orecchie dei fan.

L’esecuzione è andata avanti per circa 10 minuti in una ballad suggestiva e romantica, con l’artista che suonava al piano.

In men che non si dica, la frase “nuova canzone” è diventata una tendenza sul web, nonché una conclusione emozionante per un tour che è andato avanti per quasi due anni.

“Non posso farlo senza di voi“, ha detto il cantante di Daylight rivolgendosi al pubblico durante un discorso che ha commosso i fan.

“Lo so più di chiunque altro. Ragazzi, essendo qui stasera, so che volevate renderlo speciale per me. Lo rendete speciale per me ogni singola notte. L’atmosfera che avete creato, la famiglia che avete creato, questo spazio sicuro che avete creato. Voglio ringraziarvi per tutto” ha detto durante il suo discorso.

Harry Styles ha continuato: “So che sentirsi così incredibilmente piccoli in questo mondo può essere davvero, davvero difficile. Qualsiasi cosa voi possiate fare può fare la differenza. Ve lo assicuro, lo vedo sempre nelle piccole cose che fate. Come hanno influenzato tutte le persone intorno a me, come hanno influenzato le persone là fuori, è molto più grande. Non finisce quando finisce questo tour. Voglio che voi continuiate. Portate l’amore nel mondo. Ne ha un po’ bisogno in questo momento. Vi amo così tanto e mi mancherete. Vi amerò così tanto, se mi avete sostenuto per un anno, cinque anni, 13 anni, non importa. Non solo avete cambiato la mia vita più e più volte, ma mi avete reso il più felice. Sono così entusiasta e felice di essere qui stasera. Sono così, così felice”.

Il viaggio del Love on Tour, iniziato il 4 settembre 2021 a Las Vegas, ha portato Harry Styles in cinque continenti ed è diventato uno dei 10 tour di maggior incasso di tutti i tempi, secondo i dati riportati da Billboard Boxscore. Puoi guardare una clip dal suo discorso di ringraziamento qui sotto.