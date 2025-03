Ariana Grande – Hampstead: testo, traduzione e significato

Hampstead è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:Brighter Days Ahead contiene nove brani, di cui sei sono dei pezzi completamente inediti che così vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di Ariana Grande, di 13 canzoni.

Il lyric video della canzone

Testo di Hampstead di Ariana Grande

I left my heart at a pub in Hampstead

And I misplaced my mind in a good way

Threw away my reputation, but saved us more heartache

Yes, I know it seems fucked up and you’re right

But quite frankly, you’re still wrong about everything

So far off, your seat’s nowhere near the table

But I find something sweet in your peculiar behavior

‘Cause I think to be so dumb must be nice

I do, I do, I do, I do

What makes you think you’re even invited?

The doors are closed with lights off inside and all the while

Therе’s no one home, you’re still outsidе

I wonder why

What’s wrong with a little bit of poison? Tell me

I would rather feel everything than nothing every time

Ooh, fear me, stranger, a little bit of sugar, danger

I’d rather be seen and alive than dying by your point of view

I do, I do, I do, I do

I don’t remember too much of the last year

But I knew who I was when I got here

‘Cause I’m still the same but only entirely different

And my lover’s just some lines in some songs, mm

You think you’ve read the book I’m still writing

I can’t imagine wanting so badly to be right

Guess I’m forever on your mind

I wonder why

What’s wrong with a little bit of poison? Tell me (Tell me)

I would rather feel everything than nothing every time (Every, every time)

Ooh, fear me, stranger (Stranger), a little bit of sugar (Sugar), danger (Danger)

I’d rather be seen and alive than dying by your point of view

Rather be swimming with you than drowning in a crowded room

I do, I do, I do, I do

Traduzione

Ho lasciato il mio cuore in un pub ad Hampstead

E ho perso la testa in senso buono

Ho buttato via la mia reputazione, ma ci ho risparmiato altro dolore

Sì, lo so che sembra una cosa folle e hai ragione

Ma francamente, ti sbagli ancora su tutto

Così lontano, il tuo posto non è neanche vicino al tavolo

Ma trovo qualcosa di dolce nel tuo comportamento peculiare

Perché penso che essere così stupidi debba essere bello

Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio

Cosa ti fa pensare di essere invitato?

Le porte sono chiuse con le luci spente dentro e per tutto il tempo

Non c’è nessuno in casa, sei ancora fuori

Mi chiedo perché

Cosa c’è di sbagliato in un po’ di veleno? Dimmi

Preferirei sentire tutto che niente ogni volta

Ooh, temimi, straniero, un po’ di zucchero, pericolo

Preferirei essere vista e vivo piuttosto che morire dal tuo punto di vista

Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio

Non ricordo molto dell’ultimo anno

Ma sapevo chi ero quando sono arrivata qui

Perché sono ancora la stessa ma solo completamente diversa

E il mio amante è solo qualche verso in alcune canzoni, mm

Pensi di aver letto il libro che sto ancora scrivendo

Non riesco a immaginare di desiderare così tanto di avere ragione

Immagino di essere per sempre nella tua mente

Mi chiedo perché

Cosa c’è di sbagliato in un po’ di veleno? Dimmi (Dimmi)

Preferirei sentire tutto piuttosto che niente ogni volta (Ogni, ogni volta)

Ooh, temimi, straniero (Straniero), un po’ di zucchero (Zucchero), pericolo (Pericolo)

Preferirei essere visto e vivo piuttosto che morire dal tuo punto di vista

Piuttosto nuotare con te piuttosto che annegare in una stanza affollata

Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio

Significato di Hampstead

L’ultima delle sei tracce bonus di Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead è “una delle [sue] canzoni preferite [che abbia] mai scritto” come la stessa Ariana Grande ha confessato. La cantante statunitense ha vissuto ad Hampstead, quartiere di Londra, durante le riprese del film Wicked, quindi questa traccia può essere considerata un riferimento all’esperienza vissuta nel registrare la pellicola.