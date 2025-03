Vybes e l’inedito Chiedere Aiuto: un messaggio sulla salute mentale

Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, è stato eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici 24. La sua uscita ha lasciato un segno profondo, non solo per il percorso artistico che ha intrapreso, ma anche per il messaggio significativo che ha portato esibendosi con il suo inedito Chiedere aiuto.

L’eliminazione di Vybes

Vybes ha perso il ballottaggio finale contro la ballerina Francesca Bosco, segnando la fine del suo viaggio nella scuola di Amici. Nonostante la tristezza, il giovane cantante ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta, sottolineando quanto sia stato importante per lui arrivare a quel punto del percorso. Ha dichiarato: “Ho passato sei mesi qui dentro, sono successe tantissime cose. Torno a casa sapendo di aver raccontato tutto quello che volevo raccontare al 100%”. Vybes ha anche ringraziato Rudy Zerbi, ovvero il professore che gli ha dato l’opportunità di partecipare al programma, affermando che non si è più sentito invisibile grazie a questa esperienza.

L’inedito Chiedere aiuto

Il brano affronta il tema della depressione, un argomento che Vybes ha sempre sentito vicino. La canzone invita a non vergognarsi di chiedere supporto nei momenti di difficoltà, trasmettendo un messaggio d’incoraggiamento. Gabriele ha spiegato che il pezzo non punta solo a creare empatia, ma a incoraggiare le persone a superare la paura di chiedere aiuto. Ha detto: “Spero di renderla disponibile a tutti il prima possibile. È una tematica che per tanti motivi mi è sempre stata a cuore”.

Le parole di Vybes sulla salute mentale

Prima di conoscere il verdetto della sua eliminazione, l’allievo ha condiviso riflessioni profonde sulla salute mentale, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie fragilità e di cercare connessione e sostegno. Ha raccontato come la musica sia stata per lui un mezzo per esprimere emozioni difficili da descrivere a parole e ha ribadito che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un passo fondamentale verso il benessere personale, non solo quello fisico ma anche interiore.

Vybes lascia Amici 24 con un messaggio potente e universale, dimostrando che la musica può essere uno strumento di sensibilizzazione e di supporto per chi affronta sfide legate al disagio psicologico. Il suo percorso artistico continuerà sicuramente a ispirare molti. E noi gli auguriamo tanta fortuna!