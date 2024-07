Ed Sheeran annuncia i Mathematics Show Europei 2025 e la data a Roma

La superstar mondiale Ed Sheeran ha da poco annunciato un’altra serie di spettacoli europei del MATHEMATICS TOUR 2025.

Dopo aver conquistato il Nord America, Sheeran ha portato il suo tour nel Sud-Est asiatico, negli Emirati Arabi, in India e, più recentemente, in Europa, continuando a battere record e a fare la storia.

Il tour toccherà l’Italia il 14 giugno 2025, oltre che Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca.

Dove comprare i biglietti

I fan possono ordinarli alle ore 9.00 CEST di venerdì 12 luglio 2024 tramite www.edsheeran.com.

Mercoledì 10 luglio, invece, verrà comunicata la location in cui si terrà il concerto.

Ed entusiasmerà ancora una volta i suoi fan con una serie di hit della sua decennale era di album matematici, tra cui il suo ultimo album “-” (Subtract).

Tutte le date del tour

2025 European shows

30 May, Spain, Madrid, Cívitas Metropolitano

06 June, France, Marseille, Orange Vélodrome Stadium

14 June, Italy, Rome, T.B.A

20 June, France, Lille, Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy

29 June, Germany, Stuttgart, MHPArena

05 July, Germany, Hamburg, Volksparkstadion

26 July, Norway, Oslo, Ullevaal Stadion

02 August, Switzerland, Zürich, Stadion Letzigrund

08 August, Belgium, Antwerp, Middenvijver Park

16 August, Poland, Wroclaw, Tarczyński Arena

23 August, Sweden, Stockholm, Strawberry Arena

29 August, Denmark, Copenhagen, Øresundsparken

30 August, Denmark, Copenhagen, Øresundsparken

05 September, Germany, Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

Come rivedere i biglietti

Gli spettacoli del tour di Ed Sheeran utilizzeranno una biglietteria digitale mobile per garantire che i veri fan acquistino biglietti autentici e per impedire che i siti e i venditori di secondary ticketing non ufficiali possano rivenderli a prezzi gonfiati.

Chi è in possesso di biglietti ufficiali e per qualche ragione non può recarsi agli spettacoli, potrà venderli al prezzo pagato più una tassa di prenotazione, attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del valore nominale, da fan a fan, nel luogo in cui li ha acquistati.

In ogni caso, i promotori invitano tutti i clienti a utilizzare solo i siti ufficiali di vendita dei biglietti, elencati su Edsheeran.com.

Come per i precedenti tour di Ed Sheeran, gli organizzatori controlleranno le transazioni di vendita in collaborazione con il team Cyber Crime del National Trading Standards per identificare gli acquisti che violano i termini e le condizioni di vendita.

Tutti gli acquisti di biglietti che contravvengono a queste regole, saranno soggetti a delle possibili cancellazioni.