Miley Cyrus: è uscito oggi More To Lose (Video, Testo e Traduzione)

È uscito oggi, venerdì 9 maggio, More To Lose, il nuovo brano di Miley Cyrus estratto dall’attesissimo e nono album di inediti Something Beautiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio 2025.

Miley ha presentato in anteprima questo suo singolo durante un esclusivo evento pre-MET GALA, curato da Moncler, presso Casa Cipriani a New York. Il nuovo pezzo è accompagnato da un videoclip musicale, semplice ma d’impatto, disponibile sulla pagina YouTube ufficiale dell’artista.

Il videoclip della canzone

Testo More To Lose Miley Cyrus

The more I stay, the less I go

We’re toe to toe but I’m hanging on the wire

Stumbled down the same road before

Say I’m leaving but I’m only playing liar

’Cause when you’re looking like

A movie star in a worn out coat

Yeah, throw away my mind

It happens all the time

I stay when the ecstasy is far away

And I pray that it’s coming ’round again

And you say it

But I wish it wasn’t true

I knew someday that one would have to choose

I just thought we had more to lose

The TV’s on but I don’t know

My tears are streaming like our favorite show tonight

Memories fade like denim jeans

I try to chase when you’re running through my mind

’Cause god you’re looking like

You’re looking like

A movie star in a worn out coat

So I throw away my mind

It happens all the time

Oh, I stay when the ecstasy is far away

And I pray that it’s coming ’round again

And you say it

But I wish it wasn’t true

I knew someday that one would have to choose

I just thought we had more to lose

Na na na na na

Na na na na na

Yeah you’re looking like a movie star in a worn out coat

So I throw away my pride

It happens all the time

God, it happens all the time

Oh, I stay when the ecstasy is far away

And I pray that it’s coming ’round again

But it don’t, baby

And you say it

But I wish it wasn’t true

I knew someday that one would have to choose

I knew someday you’d do what I couldn’t do

I just thought we had more to lose

Traduzione

Più resto, meno me ne vado

Siamo testa a testa, ma io sono appesa al filo

Ho inciampato sulla stessa strada prima

Dico che me ne vado, ma sto solo mentendo

Perché quando sembri

Una star del cinema con un cappotto consumato

Sì, butto via la mia mente

Succede sempre

Resto quando l’estasi è lontana

E prego che torni di nuovo

E tu lo dici

Ma vorrei che non fosse vero

Sapevo che un giorno si sarebbe dovuto scegliere

Pensavo solo che avessimo di più da perdere

La TV è accesa, ma non lo so

Le mie lacrime scorrono come il nostro programma preferito stasera

I ricordi svaniscono come i jeans

Cerco di inseguirti quando mi corri per la mente

Perché Dio sembri

Sembri

Una star del cinema con un cappotto consumato

Quindi butto via la mia mente

Succede sempre

Oh, resto quando l’estasi è lontana

E prego che torni di nuovo

E tu lo dici

Ma vorrei che non fosse vero

Sapevo che un giorno si sarebbe dovuto scegliere

Pensavo solo che avessimo di più da perdere

Na na na na na

Na na na na na

Sì, sembri una star del cinema con un cappotto logoro

Così butto via il mio orgoglio

Succede sempre

Dio, succede sempre

Oh, resto quando l’estasi è lontana

E prego che torni di nuovo

Ma non succede, tesoro

E tu lo dici

Ma vorrei che non fosse vero

Sapevo che un giorno si sarebbe dovuto scegliere

Sapevo che un giorno avresti fatto quello che io non potevo fare

Pensavo solo che avessimo di più da perdere

Miley Cyrus parla della canzone

“In un brano come More To Lose cerco di mantenere un’interpretazione unica. Aggiungo le mie armonie o gli adlib alla fine, ma in realtà è un brano che racconta più una storia e non voglio mai che venga interrotta, che venga ripensata troppo o che insegua la perfezione. Non ho mai voluto che sembrasse perfetta, volevo che suonasse significativa ed emozionante” ha raccontato via Instagram.