Harry Styles a Campovolo: tutto sul concerto e come raggiungerlo

Il Love On Tour di Harry Styles sta per tornare in Italia nell’epica location di Campovolo il 22 luglio. Siamo certi che sarà un evento imperdibile ed indimenticabile per tutti i fan della pop star britannica, ma è importante arrivare preparati.

Il Love On Tour 2023 di Harry Styles

Dato il grande successo dello scorso anno Harry Styles sta continuando a portare in giro il suo tour a supporto dei suoi ultimi due album: Fine Line e Harry’s House. Il tour, che vedrà anche la partecipazione dei Wet Leg come band di supporto, avrà il suo straordinario finale proprio a Campovolo il prossimo 22 luglio.

La scaletta del concerto

Negli ultimi anni Harry Styles sta collezionando una bella carrellata di successi e, in occasione della tappa italiana del Love On Tour, i fan ne potranno ascoltare dal vivo una bella selezione.

Questa la probabile scaletta del concerto.

Bis

Come raggiungere Campovolo per il Love On Tour 2023

Situata nei pressi di Reggio Emilia, l’Arena di Campovolo è una delle strutture all’aperto più grandi, capace di ospitare concerti nel nostro Paese, come sanno bene i frequentatori dei concerti estivi. Andare a Campovolo è una vera e propria esperienza immersiva da fare almeno una volta nella vita e la tappa italiana di Harry Styles rappresenta l’occasione perfetta.

Tuttavia, raggiungere Campovolo è una vera e propria impresa e potrebbe essere scomodo per chi arriva da fuori l’Emilia-Romagna, ma anche per chi, in generale, si sposta in treno e in auto e di conseguenza ha bisogno di trovare coincidenze di mezzi giuste, navette oppure parcheggio senza rimanere imbottigliato nel traffico.

Per vivere il concerto di Harry Styles senza pensieri Busforfun ha pensato a una serie di autobus, che raccoglieranno fan italiani da nord a sud, e che permetteranno a tutti di scendere nei pressi dell’arena senza doversi preoccupare di nulla. Stessa cosa per il ritorno: le navette di Busforfun sono pensate per ripartire e riaccompagnare a casa le persone a concerto finito, nel rispetto degli orari e delle tempistiche dell’evento.

Dal momento che la tappa italiana del Love On Tour si prospetta essere uno degli eventi all’aperto più affollati della stagione vi suggeriamo di organizzarvi con anticipo. Sul sito di Busforfun potrete trovare tutte le indicazioni a riguardo le navette: in particolare gli orari (per l’andata e il ritorno) e i punti di raccolta in tutta Italia. Inoltre, trattandosi di un servizio pensato per i giovani i prezzi sono molto convenienti.

Ma soprattutto, preparatevi a cantare!

Cosa si può portare al concerto di Campovolo?

Come sappiamo, per i concerti ci sono tante restrizioni su cosa è possibile portare e cosa no e Campovolo non è da meno. Potrete portare con voi una borsa o zaino di dimensioni contenute, bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 litri rigorosamente senza tappo, cappelli, piccoli asciugamani, cellulare, occhiali da sole, fazzoletti, cerotti (per eventuali vesciche dell’ultimo minuto) e naturalmente documenti e portafogli.